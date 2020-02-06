暖心！武漢肺炎口罩缺貨 正妹送一盒200個口罩給警

武漢肺炎疫情持續延燒，各地都有口罩缺貨、國人買不到口罩的情況傳出，不過台中市第六警分局西屯所在1日晚間6時許，收到一位不願具名、年約20多歲、長相清秀的女子，提供了一盒200個的醫用口罩給警方，希望第一線的警員能夠健康的守護市民安全，台中市第六警分局今也發布新聞稿，感謝該位熱心市民。

台中市第六警分局表示，警察因工作因素頻繁接觸民眾，不論指揮交通、處理事故或為民服務案件，都可能會進出醫院或公共場所，1日晚間6時許，一名不願留下姓名的熱心市民，體恤外勤員警的辛勞，特地贈送200個醫療用口罩供西屯派出所員警使用，並在口罩的盒上貼了一張小紙條，寫上「祝警察都平安健康、新年快樂」，讓第一線員警能安心執勤，收到口罩的西屯所的警員也十分感動。

台中市第六警分局表示，近日武漢肺炎疫情逐漸升溫，各國都有多起確診案例，防疫作為不可忽視，西屯所除了於值班台上提供酒精洗手液供洽公民眾使用，分發給每位員警口罩，並準備額溫槍測量體溫以加強防範。

警方呼籲，民眾切勿發布、轉傳未經證實的疫情資訊，避免觸法受重罰；進出公共場所應勤用肥皂洗手並配戴口罩，做好個人防疫措施，若有發燒及或身體不舒服狀況，請盡速就醫檢查。