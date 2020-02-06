快訊

健保署系統一早全當機 「口罩供需資訊」直接查這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁疑債務獨上工寮輕生 家屬通報警急背翁上擔架

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
警員揹張姓男子上擔架，盡快就醫。圖/和平分局提供

台中市和平區70歲張姓男子昨上午獨自到山上工寮工作，打電話給家屬透露身體不適，家屬因在外地工作，擔心老翁發生意外，請求警方協助。

和平警分局雙崎派出所警員王國鴻、張博智接獲家屬報案後隨即前往救援，到場見男子精神恍惚並表示不願就醫。

警員發現老翁心情很低落且意識模糊，隨即與家屬電話聯繫，家屬才告知最近老翁因債務問題致情緒起伏，可能有輕生的念頭，警方隨即通知消防分隊救護。

因農路狹小彎曲，救護車車身較長，無法抵達老翁工寮，警員將老翁抱上巡邏車載送下山，背上擔架後由救護車載往東勢農民醫院救護，家屬趕到現場頻頻感謝警、消人員的協助，及時救回老翁性命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

老翁 救護車
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

獨／爺爺是大馬拿督 男星家世顯赫竟3次輕生

苗栗1天6起火災 消防隊員奔波救火

台中工寮農具失竊 警：已掌握竊嫌身分

新港板頭厝設行動藝術工寮 改造嘉義農村地景

相關新聞

暖心！武漢肺炎口罩缺貨 正妹送一盒200個口罩給警

武漢肺炎疫情持續延燒，各地都有口罩缺貨、國人買不到口罩的情況傳出，不過台中市第六警分局西屯所在1日晚間6時許，收到一位不...

協同中學火警 無人受困受傷

嘉義縣消防局今天上午6點58分接獲報案位於嘉義縣民雄鄉的協同中學行政中心1樓及2樓鐵皮加蓋發生火警，有濃煙竄出，幸好無人...

台中凌晨傳二巨響「像炸房子」？警：查無異狀

台中市陳姓女網友今天在臉書社團爆料，今天凌晨3時許南區傳出2聲巨響「聲響不只槍聲，聽起來可以炸房子」，引發網友討論，但都...

洗澡沒瓦斯 換裝引氣爆1死3傷

基隆市一間民宅二樓前晚氣爆造成一死三傷，氣爆威力不只讓鐵窗飛出、一樓鐵門震歪，大樓大門、落地窗玻璃幾乎被震碎，也有天花板因此垮下，共十戶民宅受損，住戶形容氣爆現場「像被炸彈轟炸過」；檢警初步研判是死者換瓦斯時不慎釀災。

60歲網戀 在銀行匯款時破碎…

台中市六十歲單身陳姓婦人，不敵詐騙集團假冒異國高、富、帥醫生三餐噓寒問暖攻勢，在對方謊稱「親愛的，我要寄送價值八十萬歐元珠寶當見面禮，你先匯台幣八十六萬元運費…」後，前往銀行匯款。行員驚覺有異，報警阻詐。警方呼籲，聽到「運費、包裹、中東國家及醫師、將軍、工程師」等四大類關鍵字就要警覺是詐騙。

老翁疑債務獨上工寮輕生 家屬通報警急背翁上擔架

台中市和平區70歲張姓男子昨上午獨自到山上工寮工作，打電話給家屬透露身體不適，家屬因在外地工作，擔心老翁發生意外，請求警...

基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

基隆市中和路大慶大城社區一處2樓民宅昨晚氣爆造成1死3傷，警方今天晚間相驗，警、消採證鑑識發現，死者當時並不是在外界以為...

大學生騎車導航迷途陷溪底受寒 警助狼狽脫困

近日入夜低溫，顏姓大學生從台北騎機車到南市東山東原山區訪友，因路況不熟離開時竟被衛星導航牽引至溪底還「犁田」翻車，經警方...

小貨車國道追撞大貨車 駕駛卡車內

國道一號中山高速公路南下97.8公里新竹系統路段今晚6點半發生一輛小貨車追撞大貨車事故，當時，一輛小貨車行駛在外側車道，...

北市65歲男工人破頭命危 21樓墜落17樓

65歲林姓男工人受雇在台北市內湖區陽光街某新建大樓施工，今天下午3點半，他從大樓內21樓鷹架墜落至17樓，消防隊趕到發現...

派出所旁3車事故 公車煞車不及撞凹小貨車再撞前車

台北市中山區北安路上今天下午發生公車疑似煞車不及，撞上前方2輛停等紅燈的車輛事故，造成2名男子脖子扭傷；由於車禍地點在大...

車牌辨識系統竟能尋找遺失外套 警察服務也太好

新北市1名翁姓男子，春節期間逛三重區三和夜市買了新衣服送給8歲姪女，2人回到家卻發現原本穿在身上的新外套竟然不見了，但是...

熱門新聞

影／原價1400萬麥拉倫今拍賣763萬 得標者：看很久了

新北6警騙拘票衝績效 法官痛批：敗壞國家法紀

林口高爾夫球場前死亡車禍 機車疑犁田遭對向卡車輾斃

獨／新北警騙拘票沒被懲處還占爽缺 引發基層不滿

基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

「五月天」瑪莎媽媽控朋友勾搭丈夫 挨告誹謗無罪確定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。