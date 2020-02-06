聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁疑債務獨上工寮輕生 家屬通報警急背翁上擔架
台中市和平區70歲張姓男子昨上午獨自到山上工寮工作，打電話給家屬透露身體不適，家屬因在外地工作，擔心老翁發生意外，請求警方協助。
和平警分局雙崎派出所警員王國鴻、張博智接獲家屬報案後隨即前往救援，到場見男子精神恍惚並表示不願就醫。
警員發現老翁心情很低落且意識模糊，隨即與家屬電話聯繫，家屬才告知最近老翁因債務問題致情緒起伏，可能有輕生的念頭，警方隨即通知消防分隊救護。
因農路狹小彎曲，救護車車身較長，無法抵達老翁工寮，警員將老翁抱上巡邏車載送下山，背上擔架後由救護車載往東勢農民醫院救護，家屬趕到現場頻頻感謝警、消人員的協助，及時救回老翁性命。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言