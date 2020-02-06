老翁疑債務獨上工寮輕生 家屬通報警急背翁上擔架

台中市和平區70歲張姓男子昨上午獨自到山上工寮工作，打電話給家屬透露身體不適，家屬因在外地工作，擔心老翁發生意外，請求警方協助。

和平警分局雙崎派出所警員王國鴻、張博智接獲家屬報案後隨即前往救援，到場見男子精神恍惚並表示不願就醫。

警員發現老翁心情很低落且意識模糊，隨即與家屬電話聯繫，家屬才告知最近老翁因債務問題致情緒起伏，可能有輕生的念頭，警方隨即通知消防分隊救護。

因農路狹小彎曲，救護車車身較長，無法抵達老翁工寮，警員將老翁抱上巡邏車載送下山，背上擔架後由救護車載往東勢農民醫院救護，家屬趕到現場頻頻感謝警、消人員的協助，及時救回老翁性命。

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