基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

基隆市中和路大慶大城社區一處2樓民宅昨晚氣爆造成1死3傷，警方今天晚間相驗，警、消採證鑑識發現，死者當時並不是在外界以為的在煮東西，研判可能是他洗澡時發現沒瓦斯，搬瓦斯爐的瓦斯桶要應急換上，在過程中發生氣爆意外。

警、消採證釐清氣爆原因，發現後陽台和廚房相連，後陽台及廚房各有一桶瓦斯桶，後陽台的接熱水器，廚房的接瓦斯爐。熱水器的瓦斯開關是關著，但已沒有瓦斯；而瓦斯爐的開關也關閉，爐上也沒有鍋具及食物，不是在煮東西，但瓦斯量還有很多。

瓦斯爐下方的瓦斯桶被挪出來，接頭的開關已被卸下，死者身旁發現一個扳手，研判他可能洗澡時發現沒氣，到廚房要換接瓦斯桶，因卸下接頭的開關後瓦斯急速噴出，累積到一定的濃度遇到火源引爆。因廚房接近密閉，火源有可能是靜電、金屬摩擦等都有可能，還要進一步釐清。

當時氣爆威力很大，不只鐵窗飛出，連一樓的鐵門都被震歪，整棟大樓大門、落地窗玻璃幾乎都被震碎，也有天花板整個垮下，共有10戶民宅受損，住戶形容「像被炸彈轟炸過」。