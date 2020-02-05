大學生騎車導航迷途陷溪底受寒 警助狼狽脫困

近日入夜低溫，顏姓大學生從台北騎機車到南市東山東原山區訪友，因路況不熟離開時竟被衛星導航牽引至溪底還「犁田」翻車，經警方協助狼狽脫身，結束這場山區驚魂記。

據知，顏姓大學生就讀台南某大學，寒假回台北，上月底從台北家騎機車南下，前往台南東山區東原山區找朋友，彼此聊天開心到了晚上才依依不捨離開。

「還好有警察！」顏姓大學生表示，他晚上8點多從東山東原山區離開，原要順著衛星導航接台南市道174線前往六甲，再前往官田區，途中發現道路越騎越小，最後騎到溪底，發現不對勁要折返時，因地面濕滑機車控制不住而撞到樹木倒地，趕緊求救警方，感激白河警方及時搭救。

經查，顏某受困在東山區東原嶺南偏遠溪底，東原派出所警員簡鴻雄獲報，考量轄區許多沒盡頭的山區產業道路，路小到連巡邏車也無法進入，立即頂著寒冷天氣騎乘警用機車前往搜尋未果，過程不斷安撫顏某情緒，最後花了1個多小時終於尋獲。

幸顏僅膝蓋稍微擦傷，立即請消防隊協助，也將顏的機車自溪谷推回道路，載返派出所，並以泡麵讓顏充飢，才結束這場驚魂記。