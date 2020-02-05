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北市工地意外 男自21樓鷹架墜落命危

2020-02-05 18:17中央社 台北5日電

圖為工地建築鷹架示意圖，非當事人。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
圖為工地建築鷹架示意圖，非當事人。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
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北市內湖區一處工地驚傳工安意外，一名60多歲林姓工人從21樓高的鷹架墜落到17樓處，當場無呼吸、心跳。北市警消獲報後立即協助送三軍總醫院搶救，肇因有待後續調查釐清。

北市警消今天下午3時35分獲報，指內湖區陽光街68巷一處工地發生工安意外，一名60多歲的林姓工人疑因施工不慎，自21樓高的鷹架掉落至17樓，造成林男頭部外傷，當場無呼吸、心跳，緊急送往三總搶救。

據了解，受傷工人目前仍處昏迷狀態，院方正搶救中；詳細事發原因，有待後續調查釐清。

北市工安

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