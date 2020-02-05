照三餐噓唏問暖 女陷中日混血退休師網戀險被騙39萬

基隆市一名女子在網路上認識一名自稱是定居美國之中日混血退休老師，他每天都像情侶般對她噓寒問暖，讓她以為陷入熱戀，男子謊稱要來台和她相會並定居，但佯稱他的行李卡在海關，誘騙她匯款。女子用自己的積蓄並向親友商借湊足39萬元要匯款，幸家人緊急報案，員警與郵局人員合力勸阻，女子才警覺是騙局，當場難過到紅了眼眶。

正濱派出所長傅培維說， 昨天下午3時，警員簡慈侯、高建隆接獲一名男子來電報案，指稱他姊姊疑遭詐騙，請警方趕快到場處理。員警到達郵局後，發現一名女子自稱與一名定居於美國的中日混血退休老師談網戀，男子向女子表示要來台和她見面並定居台灣，但目前行李卡在海關，急需新台幣約39萬，才能向海關領回行李。

警方指出，該好子不疑有他，用自己的積蓄並向親友商借湊足39萬元要匯款，家人及朋友無法阻止，一直跟到郵局，並報案請警察來協助。

2名警員查看陳女手機對話內容後，驚覺她可能遭騙，於是告知這種作法是近期網路很流行之詐騙手法，並以案例勸阻，在警方及陳女親友積極勸說及開導之下，好才才驚覺可能遭到詐騙，並表示不會再匯款，當場就難過紅了眼眶，沒想到一場網戀竟成空。