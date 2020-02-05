視障者：導盲犬遭嫌臭租屋被拒 城鄉局：房東可挑房客

內政部推出包租代管政策，讓房東、房客方便出租房子或是找到好租屋處，視障者質疑，明明是包租代管租屋物件，房東以鄰居認為狗很臭為理由拒不出租，視障者覺得這是拒絕導盲犬最瞎的理由。

每5隻培訓的拉不拉多，只有2隻能成功訓練成導盲犬，成功率僅百分之40，培訓非常不易。 圖／惠光導盲犬學校提供 分享 facebook

新北市城鄉局表示，包租代管跟一般租屋市場相同，房東可以開設租屋條件，挑選房客。

導盲犬使用者孫小姐說，她找到市府包租代管的物件，想打電話詢問是否導盲犬能入住，遭到拒絕，管理顧問公司以鄰居覺得狗很臭，不可以租給養寵物的房客為由拒絕她，她覺得這是拒絕導盲犬最瞎的理由，這是拿著包租代管的優惠，卻沒有做到社會住宅的美意。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩說，包租代管跟一般租屋市場相同，房東開設租屋條件，挑選房客，再進行租賃契約簽訂，市府是媒合角色，不會介入自由市場。

江怡瑩表示，城鄉局會協助轉介其他適合的租屋物件，或是尋求相關管道讓民眾申請承租，她也會建議選擇社會住宅，現在新北的社宅都可允許房客飼養寵物。

惠光導盲犬學校教育推廣組主任彭筱涵說，視障者租房子時常被拒絕，房東常用狗的味道很臭、視障者無法照顧狗為理由，拒絕出租房子，不應該用寵物的眼光看待導盲犬，視障者每天都會為導盲犬梳毛擦澡，定期健康檢查、注射疫苗，導盲犬經過專業訓練及嚴格生活規定，例如不可以跳上沙發，到指定地點才會上廁所，馬路水溝或是家中浴室，視障者下指令導盲犬才會動作。