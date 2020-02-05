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防疫抗戰 警政署長：強制安置對象勿帶回派出所

2020-02-05 12:44聯合報 記者鄭國樑／即時報導

「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」疫情嚴重，警政署署長陳家欽今天到中壢警分局仁愛派出所，視察防疫狀況並鼓舞員警士氣。陳家欽表示，防疫工作目前是為全國警察首要任務，警察要與各防疫單位共同投入防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。

中壢警分局也提醒民眾，市政府會議已經強調違反居家隔離、居家檢疫者從嚴處罰，依傳染病防治法最高可處15萬元罰鍰，請有感染風險的民眾務必落實居家隔離或檢疫。

陳家欽今天上午到仁愛派出所，了解警察同仁防疫勤務和贈加菜金，並表示武漢肺炎疫情來勢洶洶，第一線警察密集和民眾接觸，也要配合相關單位追蹤管理「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象，勤務上具有相當風險，所以務必落實勤務防疫措施。

陳家欽提醒警察同仁，上班防疫重點應為勤洗手常消毒，遇酒駕盤查、處理交通事故及進入室內場所臨檢等與民眾近距離接觸的勤務時，務必戴上口罩做好自身防護，口罩並非全時需要配戴，才能將物資留在真正需要的時候使用。

陳家欽說，員警與具疫情風險民眾接觸時應做好自身安全防護，妥善運用科技設備如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，同仁安全應列為第一要務。

中壢警分局長劉印宮表示，目前各所隊都配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套及額溫槍，每天落實駐地定期消毒清理，測量同仁及所有進入駐地洽公民眾、涉嫌人等人員體溫，並密切配合衛生防疫機關掌控居家隔離對象動態，遇有散布假疫情訊息者立即偵處。

警政署長陳家欽到中壢警分局仁愛派出所了解防疫勤務。圖／中壢警分局提供
警政署長陳家欽到中壢警分局仁愛派出所了解防疫勤務。圖／中壢警分局提供
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警政署長陳家欽進仁愛派出所先讓警員量額頭溫度。記者鄭國樑／攝影
警政署長陳家欽進仁愛派出所先讓警員量額頭溫度。記者鄭國樑／攝影
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陳家欽強調遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所。記者鄭國...
陳家欽強調遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所。記者鄭國樑／攝影
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警察陳家欽武漢肺炎

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