防疫抗戰 警政署長：強制安置對象勿帶回派出所

「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」疫情嚴重，警政署署長陳家欽今天到中壢警分局仁愛派出所，視察防疫狀況並鼓舞員警士氣。陳家欽表示，防疫工作目前是為全國警察首要任務，警察要與各防疫單位共同投入防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。

中壢警分局也提醒民眾，市政府會議已經強調違反居家隔離、居家檢疫者從嚴處罰，依傳染病防治法最高可處15萬元罰鍰，請有感染風險的民眾務必落實居家隔離或檢疫。

陳家欽今天上午到仁愛派出所，了解警察同仁防疫勤務和贈加菜金，並表示武漢肺炎疫情來勢洶洶，第一線警察密集和民眾接觸，也要配合相關單位追蹤管理「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象，勤務上具有相當風險，所以務必落實勤務防疫措施。

陳家欽提醒警察同仁，上班防疫重點應為勤洗手常消毒，遇酒駕盤查、處理交通事故及進入室內場所臨檢等與民眾近距離接觸的勤務時，務必戴上口罩做好自身防護，口罩並非全時需要配戴，才能將物資留在真正需要的時候使用。

陳家欽說，員警與具疫情風險民眾接觸時應做好自身安全防護，妥善運用科技設備如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，同仁安全應列為第一要務。