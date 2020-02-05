醫院就在前方 GOGORO追撞路邊拋錨貨車騎士喪命

新北市淡水區今天清晨6時許下著雨，1名43歲張姓男子騎乘電動機車行經中正東路二段台2乙線往台北方向，約在仁濟安老所斜對面路段時，疑未注意前方路況，不慎追撞停靠路邊的拋錨小貨車後車斗。

張姓騎士在強力撞擊之後當場失去生命徵象，即便淡水馬偕醫院就在同一條路上不到5分鐘車程，救護車獲報趕抵協助送醫，急救約30分鐘後仍宣告不治。