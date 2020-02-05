「像被炸彈轟炸」 基隆1死 氣爆前住戶聽到瓦斯外洩聲音

基隆市中和路大慶大城社區昨晚發生氣爆意外，造成1死3傷，由於氣爆威力很大，不只鐵窗飛出，連1樓的鐵門都被震歪、玻璃全碎。中山區公所統計整棟及鄰棟共有10戶民宅受損，有天花板垮下，有的落地窗破裂。住戶今天回想起昨晚的情況都還心有餘悸，形容「像被炸彈轟炸過」。

警方調查，死者是60多歲張姓男子，獲救的是27歲盧姓男子，盧男50%灼傷，今天上午仍在基隆長庚醫院加護病房救治中，仍未脫險。盧男的母親約在2年前過世，她生前和張姓男子同居未辦結婚登記，盧的母親過世後，盧、張2住在一起，情同父子。鄰居說，張男與盧的母沒有辦理結婚登記，但盧男都叫張男爸爸，住在一起感情很好。

氣爆發生在昨晚10時45分，中和路一棟公寓2樓處傳出巨響，靠近馬路陽台鐵窗被炸到變形，彈飛到對面馬路上。消防人員趕至後，將盧男救出送醫，他被救出時曾向消防人員說「快救我爸爸」。張姓男子被發現時，已陳屍在廚房被燒成焦屍，另有兩名鄰居被玻璃割傷送醫。

住在氣爆房屋後陽台對面的一名住戶說，他家離氣爆地點約有15公尺，但是後陽台的門及客廳的落地窗玻璃都被震碎，他在氣爆前有聽到兩次瓦斯管線外漏急洩噴出的聲音，前後兩次，每次各約10秒，懷疑是否另有原因。

另有住戶表示，第一次看到氣爆這麼嚴重，他形容「像皮炸彈炸過」，被波及的住戶，有的天花板垮下，有的落地窗破裂，還有的大門玻璃全碎，裝潢被震東倒西歪，有的住戶連冰箱的門都自己打開。