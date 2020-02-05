笨賊自動上門 警破獲連續竊盜案

徐姓男子涉嫌新竹縣、市及桃園市多起竊盜案，有多項慣竊前科，3日疑因遺失身分證件，到新竹縣新湖警分局湖口派出所領取身分證；黃姓值班警員見徐男眼熟，經確認為竊嫌後，當場逮捕到案，全案依竊盜罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

新湖警分局表示，近幾個月來，徐男涉嫌在桃竹地區行竊，犯下至超商偷商品、在洗車場竊走投幣機內零錢、偷走小貨車上私人物品等，還侵入社區大樓住家行竊，無所不偷，警方早已調閱監視器掌握徐嫌特徵，沒想到他卻自投羅網，值班員警也不費吹灰之力順利逮到竊嫌。警方呼籲，如受害業者與民眾請出面協助指認，以利案件調查偵辦。 徐姓男子涉嫌新竹縣、市及桃園市多起竊盜案，有多項慣竊前科，3日疑因遺失身分證件，到新竹縣新湖警分局湖口派出所領取身分證，被值班警員當場逮捕到案。圖／截自影片 分享 facebook 徐姓男子涉嫌新竹縣、市及桃園市多起竊盜案，有多項慣竊前科，3日疑因遺失身分證件，到新竹縣新湖警分局湖口派出所領取身分證，被值班警員當場逮捕到案。圖／截自影片 分享 facebook 徐姓男子涉嫌新竹縣、市及桃園市多起竊盜案，有多項慣竊前科，3日疑因遺失身分證件，到新竹縣新湖警分局湖口派出所領取身分證，被值班警員當場逮捕到案。圖／截自影片 分享 facebook