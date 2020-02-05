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影／愛情詐騙86萬差點噴飛 警覺四關鍵詞守住財富

2020-02-05 10:48聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市60歲單身陳女不敵詐團假冒異國高、富、帥醫生三餐噓寒問暖，兩人互以「親愛的」、「你是我的太陽」互稱，詐團稱寄了市價80萬歐元珠寶包裹為見面禮，要陳先匯款新台幣86萬運費，行員驚覺有異，報警阻詐。警方呼籲，聽到「運費」、「包裹」、「中東國家」、「醫師、將軍、工程師」等四大關鍵詞就要警覺，對方要求先匯款再領包裹，就是詐騙，不得不慎。

「我買的珠寶太大！太貴重了！沒辦法親自拿回來」台中市60歲單身陳姓婦人在網路結識詐騙集團假冒的敘利亞的喬治醫生，詐團要他跟行員與員警謊稱，這珠寶包裹是她去土耳其旅遊時買的，但行員再追問，為何要先匯款才能領包裹？陳女啞口無言。

經眾人勸說，陳女才坦言在網路結識敘利亞醫生「喬治」，兩人網路熱戀3個月，對方照三餐對她甜言蜜語攻勢，互以「親愛的」、「你是我的太陽」稱呼，詐團稱要寄送市價80萬歐元(新台幣約2869萬元)珠包包裹作為見面禮，要求她先匯2萬5千歐元(新台幣約86萬元)運費收款，她沉浸在假情人美意，差點受騙上當。

保安警察第七總隊第一大隊指出，詐騙集團典型的「愛的禮物詐騙手法」，只要民眾聽到「運費、稅金」、「包裹、禮物」、「中東國家(土耳其、敘利亞等國家)」、「醫生、將軍、工程師」等四大關鍵詞，就要提高警覺。

保七第一大隊副大隊長林元通進一步解釋，詐騙集團多在網路交友軟體亂槍打鳥，尤其被害人是女性，詐團假用「高、富、帥」男子照片，抓準女性憐憫、同情的惻隱之心，自稱是在中東戰亂國家的醫生、軍人或工程師，需要被害人匯款才能解救他回國，或先匯運費才能收到愛的禮物，這些都是詐團常用的詐騙手法。

詐騙疑團假冒「高、富、帥」男子照片，更謊稱在敘利亞擔任醫生救援，對不特定女子進行...
詐騙疑團假冒「高、富、帥」男子照片，更謊稱在敘利亞擔任醫生救援，對不特定女子進行愛情詐騙。圖／保七總隊第一大隊提供
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台中市陳女差點落入詐騙集團設下的愛情圈套，所幸行員與員警積極阻詐，保住新台幣８６...
台中市陳女差點落入詐騙集團設下的愛情圈套，所幸行員與員警積極阻詐，保住新台幣８６萬元。圖／保七總隊第一大隊提供
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台中市陳女(左二)差點落入詐騙集團設下的愛情圈套，所幸行員與員警積極阻詐，保住新台幣８６萬元。圖／保七總隊第一大隊提供
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詐騙疑團假冒「高、富、帥」男子照片，對不特定女子進行愛情詐騙。圖／保七總隊第一大...
詐騙疑團假冒「高、富、帥」男子照片，對不特定女子進行愛情詐騙。圖／保七總隊第一大隊提供
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詐騙集團中東珠寶

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