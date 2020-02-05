嘉義消防員救火受傷 縣長探視慰勉

嘉義縣太保市消防員侯添元3日因搶救火警時，從雙節梯摔下受傷，嘉義縣長翁章梁昨天晚間到醫院探視並發放慰問金。

3日上午嘉義縣太保市一棟兩層樓的民宅2樓神明廳發生火警，1樓無明火但有濃煙竄出，消防人員架梯從2樓灌救，撲滅火勢，屋內無人員受傷。

但消防員侯添元爬上雙節梯滅火時，金屬梯變形歪折，他跌落地面後右小腿骨折，送嘉義長庚醫院醫治，昨晚嘉義縣長翁章梁前往探視，並發放慰問金。

翁章梁表示，發生這樣不幸的事件，同仁都覺得非常不捨，他也請侯添元要安心休養、恢復健康。

消防局長呂清海表示，侯添元服務年資26年，以往未有救災受傷紀錄。