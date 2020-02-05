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老翁寒夜騎錯路140公里 新北騎到台中清水遇暖警解危

2020-02-05 09:22聯合報 記者游振昇、／台中即時報導

一名8旬老翁迷路，從新北騎機車要騎回新竹，卻騎錯路，騎了140公里到台中市清水，遇到暖警協助，帶他回派出所，通知家人帶他回家。

台中市清水警分局大秀派出所警員陳訓偉日前執勤，接到民眾報案，清水區臨港路六段355巷有位老先生騎機車迷路，員警到場，當時天氣寒冷，氣温約8到10度，臨港路上往來車輛眾多車速很快，老翁穿單薄的襯衫及背心，警方先將老翁帶回派出所。

他身上沒有攜帶證件，透過他騎的機車號查詢，才知81歲蔡姓老翁住遠在約80公里外的新竹市北區，聯絡他家人到派出所載老翁返家，老翁家屬對於員警積極協助讓老翁順利返家之舉深表感謝，大讚警察真是寒冬中的一股暖流。

當時正值晚餐時間，員警見老翁發抖，只穿著襯衫及背心，貼心準備炒飯和熱湯給老翁暖暖身子，他道謝表示不好意思造成大家的麻煩，他說當天早上6點從新竹住家騎車到新北市中和區，拜訪朋友後，下午返程時因天色昏暗天氣嚴寒，沿著西濱南下不知道自己騎過頭，才會從新北市騎到140公里外的清水區，幸好遇到熱心民眾協助報案及員警的熱心幫忙，才讓老翁順利返家。

大秀派出所長賴進忠表示，家中若有長者應隨時多加關懷、照顧，如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助。平時可讓家中長輩佩戴有基本資料及家屬聯繫方式之手鍊以供辨識，以利於發生走失情形時警方可迅速聯繫到家屬。

一名老翁寒夜騎機車騎錯路，騎了140公里到台中清水，遇到暖警帶回派出所，通知他家...
一名老翁寒夜騎機車騎錯路，騎了140公里到台中清水，遇到暖警帶回派出所，通知他家人。圖／警方提供
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一名老翁寒夜騎機車騎錯路，騎了140公里到台中清水，遇到暖警帶回派出所，通知他家...
一名老翁寒夜騎機車騎錯路，騎了140公里到台中清水，遇到暖警帶回派出所，通知他家人。圖／警方提供
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