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影／坐倒蓋翻覆膠筏獲救 船長：大湧浪來方向盤沒打好

2020-02-05 09:10聯合報 記者游明煌/基隆即時報導

新北市萬里區野柳漁港許姓船長昨天駕駛膠筏出海，膠筏因浪大翻覆，他爬到倒蓋的膠筏上受困，幸好海巡人員監控海面時發現，聯絡其他漁船前往救援，漁船慢慢將膠筏拖救回港，結束這場海上漂流驚魂記。獲救的船主許益都一度失溫，送醫後無大礙，他說，湧浪來方向盤沒打好才會翻船。

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所昨天上午10點多，守望人員實施監控海面時，在野柳漁港外發現疑似有膠筏翻覆，看到有膠筏正在漂流，船上方還有1名人員坐在上面等待救援，隨即通報第二（北基）巡防區並布放救生艇前往救援。

因當時海象惡劣，風力5至6陣風8級，浪高2至3公尺，已超過救生艇出航限制，海巡人員基於安全考量，隨即協調港內天豐6號船長陳讚陞前往施救，並成功將膠筏上的許姓船長慢慢拖救回港。

獲救的船長許益都說，是他自己的疏忽，在快要進港前，湧浪剛好打來時，方向盤沒打好，沒有打向浪的那邊，所以才會翻船，是他自己駕駛的疏忽，因膠筏抗浪性較差，還好及時獲救，感謝海巡人員及漁船的救援。

天豐6號船長陳讚陞表示，他當時剛好在整理漁網，有人過來說有小膠筏翻覆，希望去拖救，因此和安檢所人員同時出去救人。

海巡單位同步聯絡消防局萬里分隊派救護車到現場，救護人員檢視許姓船長無明顯外傷，但因在海上漂流多時，有失溫狀況，送往基隆長庚醫院救治後脫險。

漁船拖救翻覆漂流膠筏，船長：湧浪來方向盤沒打好。記者游明煌／翻攝
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漁船拖救翻覆漂流膠筏，船長：湧浪來方向盤沒打好。記者游明煌／翻攝
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海巡署野柳

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