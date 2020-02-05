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降低車禍發生率 警方在台南市金華路加強違規取締

2020-02-05 08:47聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區車禍交通事故案件，經市警六分局分析肇事原因，除駕駛人未注意車前狀態，多數原因為未遵守交通號誌管制、未依規定轉彎及未依規定讓車，自2月1日起，警方執行「示範道路執法取締專案」，選定南區金華路一段及二段加強取締違規，採取定點守望稽查，其他路段將由員警機動守望攔查。

交通組今天統計，2月1日至4日，在金華路共取締交通違規共141件，其中未依規定轉彎32件，寵紅燈32件，其他83件。

除加強執法，宣導交通安全觀念也是一大重點，交通組組長蔡文榮並前往南區西門路一段279巷「大成公園」，向田寮里里長王能波、鄰長、志工及當地巡守隊隊員實地解說路權及安全駕駛觀念，並至夏林路、夏林路310巷與新興路217巷多叉路口說明號誌規定、未依規定轉彎及闖紅燈等違規後果，提醒居民務必遵守交通規則，確保行車安全，並宣示警方執法決心。

台南市警六分局長陳建民呼籲民眾，自2月1日起大執法，仍有不少民眾未遵守交通規則，如闖紅燈、紅燈右轉、違規停車、未依標誌標線號誌指示等，請民眾勿忘交通規則，共同營造安全行的交通環境，不僅能避免收到紅單破財，更能快樂出門、平安回家。

降低車禍發生率，警方在台南市南區金華路加強取締交通違規。記者黃宣翰／翻攝
降低車禍發生率，警方在台南市南區金華路加強取締交通違規。記者黃宣翰／翻攝
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事故車禍路權

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