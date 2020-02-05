影／基隆1死氣爆疑換瓦斯桶惹禍 10戶民宅受損玻璃全碎

基隆市中和路一處連棟公寓民宅2樓，昨晚發生氣爆，60多歲李姓男子燒成焦屍，同住的他的已去世同居人的兒子盧姓男子全身50%灼燙傷嚴重，另有2名鄰居小孩被玻璃，氣爆原因疑為使用桶裝瓦斯煮消夜時，在換裝時不慎引發意外，警、消已採證調查釐清。由於氣爆威力強大，造成全棟大樓住戶玻璃、天花板、大門等都被震碎或者受損，區公所已造冊以備未來求償。

基隆市消防局昨天晚間10時41分接獲通報，中和路大慶大城社區中和路一處公寓2樓發生氣爆，出動中山、安樂、仁愛分隊共9車27人前往現場救援。

消防人員到場時發現現，2樓鐵窗鐵條整個像被炸開，氣爆威力嚴重，地上滿是玻璃、天花板、木條等碎片，連1樓住戶大門都被震歪，顯見氣爆威力強大，救出27歲盧姓男子50%二度灼燙傷被送基隆長庚醫院救治，轉送加護病房；60多歲李姓男子則逃生不及，已燒成焦屍。

「以為電桶發生爆炸，砰的好大一聲」附近鄰居聽見氣爆發出巨大聲響紛紛跑出來查看，市警第四分局及消防局鑑識人員拉起封鎖線採證，警方指出，初步判斷是瓦斯桶在換裝時發生氣爆意外，但要進一步調查釐清。

中山區公所代理區長陳信雄表示，由於氣爆威力強大，造成全棟大樓住戶玻璃、天花板、大門等都被震碎或者受損，區公所已造冊以備未來求償。盧男的媽媽已過世2年，李男是他的媽媽以前的同居人，也就是後叔，是單純的意外。

中山區和慶里長李詹淇說，他有趕到醫院探視及關心，盧姓男子意識還清楚，他說是在換裝瓦斯桶時不慎引發意外，平時兩人感情相處不錯。