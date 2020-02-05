影／民宅氣爆鐵窗炸飛1死1傷 鄰居玻璃迸裂少女手割傷

基隆市中和路連棟公寓民宅4日深夜發生氣爆，屋內李姓父子1死1傷。氣爆威力強大，李家鐵窗炸飛，後方多戶民宅玻璃迸裂，劉姓少女手部被割傷。李姓傷者說，使用桶裝瓦斯煮消夜不慎發生意外，但鄰居質疑內情不單純。全案由警方調查。

基隆市中山區大慶大城社區臨中和路一戶2樓民宅，4日晚間近11點時發生氣爆。消防局接獲報案，調派中山、安樂、仁愛分隊共9車27人趕往救援。

消防員到場發現，李姓男子陳屍屋內，已被燒焦。李的兒子全身50%灼傷，消防員救出後送往基隆長庚醫院急救。

消防局火災調查科人員進入火場鑑意火災原因，初步發現氣爆點是在李家後側廚房。警四分局著手調查案發過程，中山區公所人員也到場訪查受災戶，提供安置等救助資源。

李家發生氣爆，屋內滿目瘡痍，前方臨中和路的鐵窗被炸開，飛到中和路對側。

李家後方的中和路168巷1弄多家住戶也受波及，玻璃碎裂，並以李家後方同為2樓民宅最嚴重。

李家後方的2樓劉姓住宅，氣爆發生時媽媽和一對子女在客廳看電視，由於客廳落地玻璃破裂後，往屋內迸裂飛散，女兒的左手被玻璃割傷，媽媽和兒子無礙。劉姓男子得知消息從台北返家，對過年期間出狀況深感無奈，所幸只有女兒受輕傷。