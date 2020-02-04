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詐團藏匿樹林興仁花園夜市 業者將整頓 嚴格把關承租人

2020-02-04 23:38聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

刑事局日前破獲一起藏匿在新北市樹林興仁花園夜市鐵皮屋的詐騙集團，警方除逮捕1名詐騙機房負責人及11名越南人外，還逮捕2名負責把風的夜市管理員，造成夜市商譽受創，對此夜市管理委員會回應，將重新整頓夜市管理，嚴格把關相關承租人

據了解，高姓男子（26歲）涉嫌吸收11名越南籍逃逸外勞組成詐騙集團，藏匿在樹林興仁花園夜市內的鐵皮屋內，1月20日遭刑事局查緝，除12名嫌犯外，警方還逮捕替詐騙集團把風的2名夜市管理員，夜市商譽因此受創，外界也對夜市管理產生質疑。

對此，樹林興仁夜市楊姓執行長回應，夜市管理員是由負責的單位主管向外招攬，所以成員較複雜，他並未直接接觸相關業務，也不清楚這2名協助詐騙集團的管理員，是否原本就與集團成員認識，或是詐騙集團進入夜市藏匿後，才被吸收，未來會持續配合檢警調查釐清。

楊姓執行長說，詐騙集團藏匿的鐵皮屋，早在夜市開始設立就已經完工，鐵皮屋承租人時常不在台灣，而鐵皮屋則以年租方式供附近攤商作為倉儲所用，豈料今年被詐騙集團以網購的名義承租，未來也會向承租人要求，由夜市管理負責把關鐵皮屋的承租人。

負責夜市攤商管理員的賴姓副理表示，夜市共有210個攤位，平時只要夜市有營業都會在現場巡視，並了解攤商狀況，如有攤商業者有問題也會向他反應，但對於這次詐騙集團藏匿在夜市鐵皮屋一事，這段期間並沒有聽說，也沒有攤商向他反應。

刑事局日前破獲一起藏匿在新北市興仁花園夜市鐵皮屋內的詐騙集團。記者陳弘逸／攝影
刑事局日前破獲一起藏匿在新北市興仁花園夜市鐵皮屋內的詐騙集團。記者陳弘逸／攝影
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夜市詐騙集團承租人

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