桃市警局長陳國進冒雨至燈會指揮所 慰問同仁與義交

2020桃園燈會1月31日起熱鬧登場，開展至今共吸引30多萬人次賞燈，警察局長陳國進今天晚上冒雨到燈會平鎮新勢公園指揮所，慰問警察同仁及協勤的義交民力，辛苦維護燈會周邊交通秩序，也期勉大家能持續努力，讓整個燈會交通更加的順暢。

陳國進局長不但關心員警夜間執勤安全，還叮嚀要注意保暖，更感謝義交兄弟姐妹不畏風雨的協助警察機關，並希望同仁們能保持笑容，微笑執勤，並帶著熱忱服務的心，讓來賞燈的民眾都能感受到桃園市府的用心。 陳國進局長慰問警察同仁及協勤的義交民力，感謝他們辛苦維護燈會周邊交通秩序。記者鄭國樑/翻攝 分享 facebook 陳國進局長感謝義交兄弟姐妹不畏風雨的協助警察機關。記者鄭國樑/翻攝 分享 facebook