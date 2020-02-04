武漢肺炎疫情警協助電子監控 警署長慰勉派出所員警

因應武漢肺炎疫情變化，中央流行疫情指揮中心2日宣布電子監控正式上線，透過定位手機掌握居家隔離、檢疫民眾的動向，警方協助電子監控，警政署長陳家欽今到苗栗縣頭份警分局頭份派出所，了解基層同仁協助防疫工作執行狀況，傾聽基層意見，陳也囑咐同仁注意自身健康狀況，警政署全力支援相關防疫配備。

陳家欽說，這次防疫工作，警察角色跟工作都是重要一環，站在為國人健康防護，警察同仁全力以赴，也要求相關幹部，執勤協助防疫時，要以自己健康安全為主，相關口罩等防疫配備會想辦法爭取，也有請衛生單位給同仁宣導，執勤時提醒注意。

陳家欽說，來頭份派出所慰問參與防疫同仁，了解相關流程，基層第一線可能遇到的情況，配合其他單位來執行，提醒同仁們執勤時做好防護，不要讓家人擔心。

頭份警分局蓬萊所長戴政造上月15日晚間待命勤務時，在備寢室內倒地，送到為恭醫院急救，搶救20天，2月3日下午病情急轉直下，併發敗血症過世。警政署長陳家欽今也親赴戴家弔唁，關懷慰問家屬，並請苗栗縣警局全力協助後續撫卹、治喪等相關事宜。