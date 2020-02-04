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選後動了人事 彰化縣7名分駐派出所長異動

2020-02-04 21:49聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

選後，彰化縣警察局今天發布7名分駐、派出所所長人事調動，縣警局表示，是依職期、地區、經歷等遷調原則，及相關人員的品德操守、學識能力，經通盤檢討後辦理調動，訂2月6日生效。

這7名分駐所、派出所長調動如下：鹿港分局秀水分駐所長柯福來調彰化分局芬園分所所長、彰化分局芬園分駐所長游錫明調鹿港分局秀水分駐所所長、彰化分局中正派出所所長鄭鎮國調和美分局線西分駐所所長、和美分局線西分駐所所長劉耀民調彰化分局中正派出所所長、 員林分局大村分駐所長黃主益調田中分局田中派出所所長、田中分局社頭分駐所所長劉昆府調員林分局大村分駐所所長、田中分局田中派出所所長林俊銘調田中分局社頭分駐所所長。

彰化縣警察局今天發布7名分駐、派出所所長人事調動。本報資料照片
彰化縣警察局今天發布7名分駐、派出所所長人事調動。本報資料照片
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