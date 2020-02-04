影／醉漢自稱「剛從武漢回來」 大鬧早餐店嚇壞民眾

據悉，鍾男疑似患有精神疾病，常在酒後發酒瘋，家人對他也十分無奈，曾多次將他強制送醫也未見改善。他自前天晚上開始喝酒喝到昨天凌晨後，上午7時許醉醺醺得跑到中和區仁愛路上的早餐店內買早餐，卻疑因不滿店員態度，不僅大罵三字經並翻桌摔餐盤，還大聲嗆聲「剛從中國武漢回來」，嚇得店家急忙報警。

轄區南勢派出所獲報後不敢大意，立即通報119防疫小組一同前往，經消防人員確認鍾男未發燒後，員警才以辣椒水噴灑後，將他壓制在地並帶返所內，經查確認鍾男未曾去過中國武漢，初步研判鍾男未感染武漢肺炎，警訊後依毀損現行犯移送，並將依傳染病防治法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足以損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金」進行後續偵辦。 鍾男醉醺醺的跑到早餐店內大鬧，還自稱「剛從武漢回來」，遭到警方以毀損現行犯逮捕，並針對違反傳染病防治法進行後續偵辦。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook 鍾男自稱剛從中國武漢返國，嚇壞民眾，警方也不敢大意，與119防疫小組一同前往，確認鍾男未發燒才將他壓制逮捕。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook