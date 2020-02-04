防疫莫恐慌 警方懷疑蘆洲陌生人按門鈴是為了傳教

新北市蘆洲區今天中午傳出有操大陸口音的陌生人四處按鈴，說想進屋拜訪聊聊「醫療服務注意事項」，由於正值武漢肺炎防疫期間，引發居民憂心陌生人別有意圖。但經警方初步查訪，懷疑可能只是傳教行為。

當地民眾今天中午在臉書粉絲專頁「我是蘆洲人」發文，表示自己住在蘆洲區中原路，剛剛遇到一對陌生男女透過屋外對講機每層樓逐戶按鈴，女生用大陸口音一直詢問「她是有醫療服務注意事項想要跟您了解！想請你開門到您府上聊一聊。」

發文者說她立刻婉拒回稱「謝謝您！不用！」事後並將翻攝對講機螢幕的陌生女子容貌貼上臉書，留言提醒大家小心、「防疫您我有責、但亂串門戶，人人必防」。同時也有民眾向警方報案。

蘆洲警分局下午派員前往中原路調閱監視器，並持這對「陌生男女」的照片擷圖，沿著他們行走路線查訪附近住戶和店家，不少人曾與他們當面對話，並將他們發送的傳教文宣交給員警。

延平派出所所長陳駿裕指出，曾與這對男女交談過的民眾描述，這2人年約三、四十歲，講話是台灣口音，應該是台灣人，而且他們發送的「守望台」小冊子是基督教的半月刊雜誌，推測只是傳教行為，請大家安心。