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影／唆使女兒拿走機車上的錢包 犯案母女背後有洋蔥

2020-02-04 17:20聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

39歲的黃姓女子日前與女兒步行經過新北中和區橋和路段某社區大樓附近時，發現一名陳姓女子將錢包遺忘在機車上忘記拿，便請年約6歲的女兒拿走錢包，遭陳女報警。事後黃女雖遭到法辦，但因警方發現黃女與丈夫靠微薄收入扶養8名子女，不忍其一家生活困苦，日前也帶著民生物資前往探望，讓黃女十分感動。

據悉，黃女與丈夫一同育有8名未成年子女，平日靠撿回收與政府低收入戶補助過活，丈夫則在工地打零工，一家人生活困頓。上月22日當天她與女兒一同外出時，看到陳女遺忘的錢包，便請女兒拿走；陳女回家後發現內有約美金1000元、新台幣2000元的錢包不見，急忙返回停車處尋找時卻遍尋不著，25日前往當地中原派出所報案。

警方獲報後循線追查到黃女，她供稱，當時請女兒拿走是想將皮包交給公務機關，但因她要照顧8個未成年子女，繁忙之中忘記此事，才一直未將皮包交給警方，事後員警清點錢包內財物，也確實一分錢不少，僅證件不見，但陳女表示不追究。

由於黃女舉動觸犯刑法，警方詢問後仍依涉犯侵占遺失物罪嫌將她函送新北地檢，但受理此案的中原派出所長陳亮溦與員警沈念威不忍黃女一家生活困苦，也於上月26日與當地中原里長陳正德帶著白米、泡麵等民生物資，前往黃女家中探訪，並藉機向她宣導拾得遺失物時應盡速交給公務機關或聯繫所有人。

警方發現黃女一家人生活困苦，日前帶著民生物資前往其家中探訪。圖／警方提供
警方發現黃女一家人生活困苦，日前帶著民生物資前往其家中探訪。圖／警方提供
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黃女（黃圈處）見陳女將錢包遺忘在機車上，請女兒（紅圈處）過去將錢包帶走。記者柯毓...
黃女（黃圈處）見陳女將錢包遺忘在機車上，請女兒（紅圈處）過去將錢包帶走。記者柯毓庭／翻攝
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