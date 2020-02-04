影／上次國道攔停老婦 女警這次救回想走到萬華的老翁

王姓老翁獨自在萬瑞快速道路行走，稱想從基隆走回台北市萬華區。基隆市女警蘇嘉韻接獲行經當地駕駛人報案，駕駛警車將他攔下，載他去火車站，改搭火車回家。

一個半月前，基隆市警三分局八堵分駐所女警蘇嘉韻也曾駕駛警車駛上中山高速公路，攔下想走到火車站搭車去瑞芳，卻誤上國道的老婦人，避免意外發生。

基隆市警方2月1日下午4點多接獲駕駛人報案，台62線萬瑞快速公路基隆往瑞芳方向暖暖路段，看見有一名老翁在路肩行走。

擔任備勤的女警蘇嘉韻迅速駕車前往萬瑞快速公路，果真於東向指標10公里處發現老翁。她將警車停在老翁身後，開啟警笛，提醒用路人注意，再下車將老翁攔下。

72歲王姓老翁說，他住在台北市萬華區，原本想趁天黑前徒步回家，但因人生地不熟，誤上快速公路，還走錯方向。

蘇嘉韻先將老翁載回八堵分駐所，提供熱水暖身，並為其申請返鄉車資，送他去八堵火車站，搭車前往萬華火車站平安返家。

去年12月17日警方也接獲民眾報案，看到1名老婦人從源遠路匝道走上中山高。蘇嘉韻駕駛警車到匝道入口沒看到人，研判已上高速公路。國道非市警局管轄範圍，但考量情況緊急，馬上駕車上國道，果然在南下指標2.8公里處，看見老婦人在路肩行走，將她載回分駐所。