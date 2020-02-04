老翁持刀找前妻 兒子挺身護媽持電風扇打傷爸

基隆市黃姓老翁今天下午涉嫌持刀到兒子住處，要找前妻談判。兒子為了保護媽媽，與爸爸扭打，疑持電風扇自衛時涉嫌打傷爸爸。警消獲報趕往處置，消防員為黃姓老翁包紮後送醫，全案由警方偵辦。

基隆市警局「110」下午近2點接獲報案，基金二路1巷某處民宅有人受傷。警方除派人趕往現場，並通報消防局派員救護。

消防人員到場時，黃姓老翁自稱被人砍傷。經檢視左側臉頰有傷口，意識清楚，予以包紮後，送上救護車送醫。