8旬婦迷途回不了家 警用電腦再次奏功

桃園市八德區日前有名80幾歲的老婦，被民眾通報在馬路上看似精神恍惚的行走，員警獲報趕抵現場，利用電腦查詢資料，聯絡到其兒子，讓家人能順利將老婦帶回家中。

日前下午兩點多，桃園八德區茄苳路附近，當地里民報警表示，有名8旬老婦精神恍惚獨自一人行走，高明派出所警員胡致維、黃雨晨接獲報案後，立即趕到現場。警方到場後與茄明里里長曾慶麟先安撫婦人情緒，胡員並細心詢問其年籍資料，但老婦年事已高，對員警的提問均無法完整回答，讓員警傷透腦筋。

胡員及黃2員最後使用M-POLICE警用電腦拍照比對資料，並駕駛巡邏車將老婦帶回派出所休息，再經電腦查詢資料核對，最後得知其身分是家住桃園區的方姓老婦，趕緊聯繫方婦的兒子將其母親帶回，其子向警方解釋失蹤情形，他說，母親當日和其女兒中午出門去桃園區教會，但未返家，家屬怎麼樣也找不到人，相當心急如焚。

他表示，正打算到住家附近派出所報案尋求協助，沒想到警方已先行通知母親平安的訊息，擔心頓時如釋重負，對警方及熱心民眾主動協助老婦返家，深表感激。