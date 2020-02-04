海上防疫升級！海巡雙艦進駐澎湖海域掃蕩陸船
嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，農曆春節後大陸漁船開工，為防堵陸船越界進入台灣海域作業，海洋委員會海巡署艦隊分署今天起調派偉星艦和巡護七號等2艘大型巡防艦進駐澎湖南、北海域值勤；本島及金、馬海域改採「一艇巡邏、一艇待命」方式，並協調空勤總隊直升機擴大偵尋範圍，提升勤務密度，以擴大掃蕩越界陸船，嚴防肺炎疫情入侵。
艦隊分署表示，行政院副院長陳其邁1月31日邀集各縣市首長召開防疫視訊會議，澎湖縣長賴峰偉在會中希望中央加強驅離大陸漁船，獲得陳其邁允諾，由該分署調整部署，以提高海上巡邏密度，在澎湖海域改採澎南、澎北雙艦共巡模式，強化澎湖海域治安，並協調空勤總隊直升機擴大偵尋範圍，海空共同監控海域情勢。
此外，台灣北部、西北、中部及外離島海域等大陸漁船越界作業熱區，將改採全天候「一艇巡邏、一艇待命」，必要時採取雙艇巡邏，岸際雷達則嚴密監控併靠船舶，以取締海上交易行為，並嚴防武漢肺炎疫情入侵。
艦隊分署表示，面對防疫工作，海巡人員已做好長期抗戰的心理準備，海巡單位除持續與防檢疫機關密切配合，不讓海上、岸際發生防疫破口，也要求海巡人員執勤時注意防疫措施，採取完善防護；分署也呼籲國籍船舶不要違法與陸船進行海上交易，如發現大陸漁船蹤跡，可立即撥打海巡署118免費報案專線，海巡署將立即調派艦艇查處，並提供必要協助。
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