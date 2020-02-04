海上防疫升級！海巡雙艦進駐澎湖海域掃蕩陸船

海巡署艦隊分署今起調派偉星艦和巡護七號等2艘大型巡防艦進駐澎湖南、北海域值勤，擴大掃蕩越界陸船，預防因可能的接觸出現疫情破口。圖為驅離陸船資料畫面，圖／海巡署艦隊分署提供 分享 facebook 嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，農曆春節後大陸漁船開工，為防堵陸船越界進入台灣海域作業，海洋委員會海巡署艦隊分署今天起調派偉星艦和巡護七號等2艘大型巡防艦進駐澎湖南、北海域值勤；本島及金、馬海域改採「一艇巡邏、一艇待命」方式，並協調空勤總隊直升機擴大偵尋範圍，提升勤務密度，以擴大掃蕩越界陸船，嚴防肺炎疫情入侵。

艦隊分署表示，行政院副院長陳其邁1月31日邀集各縣市首長召開防疫視訊會議，澎湖縣長賴峰偉在會中希望中央加強驅離大陸漁船，獲得陳其邁允諾，由該分署調整部署，以提高海上巡邏密度，在澎湖海域改採澎南、澎北雙艦共巡模式，強化澎湖海域治安，並協調空勤總隊直升機擴大偵尋範圍，海空共同監控海域情勢。

此外，台灣北部、西北、中部及外離島海域等大陸漁船越界作業熱區，將改採全天候「一艇巡邏、一艇待命」，必要時採取雙艇巡邏，岸際雷達則嚴密監控併靠船舶，以取締海上交易行為，並嚴防武漢肺炎疫情入侵。