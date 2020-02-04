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不滿前雇主食言未介紹工作 莽男持電鋸示威嗆聲

2020-02-04 11:31聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區1名從事園藝工作的46歲潘姓男子，疑似不滿前雇主答應介紹工作卻食言，連房東不願續租房子給他，也懷疑是因為對方在背後說壞話。潘男2日中午在江姓老闆住家聚餐喝醉之後，衝回住處拿電鋸折返示威，嚇得眾人關上門躲在屋內報警，員警獲報趕抵逮捕潘男。

據了解，江男原本雇用潘男從事園藝工作，後來因故未再續聘，2日中午江男作東在三芝區八連溪山上的三合院平房住家請朋友吃飯，席間潘男喝醉，開始埋怨前雇主過年前曾答應幫忙介紹工作機會卻又食言。

接著又抱怨說房東拒絕繼續租房子給他，懷疑也是因為江男在背後說壞話。醉醺醺的潘男憤而離席，沒多久竟手持啟動的電鋸折返，在院子裡大吼要找江男理論、作勢欲破壞側門，賓主們嚇得趕緊將門鎖上，躲在屋內報警求助。

後來潘男還將電鋸擱在庭院地板示威，任由啟動的電鋸在地上震動自轉發出聲響，相當嚇人，他時而蹲在旁邊抽菸、來回踱步，但還懂得閃躲電鋸避免自己被割傷，顯然並未爛醉。

稍後員警趕抵勸解，將潘男帶回派出所，他供稱喝醉酒，「無意識之下持電鋸想找江男聊聊！沒有恐嚇對方的意思」。警方偵詢後仍依侵入住宅、恐嚇罪嫌，將潘姓男子函送地檢署偵辦。

潘男挾怨衝進前雇主住宅庭院，啟動電鋸示威嗆聲。記者林昭彰／翻攝
潘男挾怨衝進前雇主住宅庭院，啟動電鋸示威嗆聲。記者林昭彰／翻攝
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