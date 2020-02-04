警員爆分局沒發醫用口罩？中警三分局：烏龍爆料

武漢肺炎疫情延燒，各地都傳民眾排隊爭搶口罩的狀況，台中市警局上月底就宣布第一線與市民接觸的警員，都需戴口罩，市警局也有5萬個口罩因應，不過本報昨天接獲一名警員爆料，台中市第三警分局的立德等4個派出所都沒有收到市警局提供的口罩，所內的口罩都是所長提供的活性炭口罩，全非醫療等級，記者實地查訪，確認爆料者所提的4個派出所，都有醫療等級的口罩，至少3至5盒，足夠因應約一周使用。

台中市警局在上月底要求第一線警員執勤與民眾接觸勤務，需配戴口罩，不過昨天一名自稱是在第三警分局派出所服務的警員向本報爆料，稱三分局的正義、立德、健康、東區所都沒有收到市警局提供的口罩，他所任職的派出所雖然有2盒口罩，不過都是所長自己買的，而且都是「活性炭口罩」，不是醫療等級。

記者今天實地前往第三警分局立德所、交通分隊等駐地調查，立德所有2盒50個口罩是由市警局提供，另外3包以塑膠袋裝的有75個口罩，是所長循管道購買，再向分局行政組報公費支應，另外交通分隊也有一盒50個的口罩存量，其他正義、健康、東區也都有3至5盒的口罩存量，也都是醫療等級，沒有爆料者所稱都是放活性炭口罩狀況。