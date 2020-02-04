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警員爆分局沒發醫用口罩？中警三分局：烏龍爆料

2020-02-04 09:56聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

武漢肺炎疫情延燒，各地都傳民眾排隊爭搶口罩的狀況，台中市警局上月底就宣布第一線與市民接觸的警員，都需戴口罩，市警局也有5萬個口罩因應，不過本報昨天接獲一名警員爆料，台中市第三警分局的立德等4個派出所都沒有收到市警局提供的口罩，所內的口罩都是所長提供的活性炭口罩，全非醫療等級，記者實地查訪，確認爆料者所提的4個派出所，都有醫療等級的口罩，至少3至5盒，足夠因應約一周使用。

台中市警局在上月底要求第一線警員執勤與民眾接觸勤務，需配戴口罩，不過昨天一名自稱是在第三警分局派出所服務的警員向本報爆料，稱三分局的正義、立德、健康、東區所都沒有收到市警局提供的口罩，他所任職的派出所雖然有2盒口罩，不過都是所長自己買的，而且都是「活性炭口罩」，不是醫療等級。

記者今天實地前往第三警分局立德所、交通分隊等駐地調查，立德所有2盒50個口罩是由市警局提供，另外3包以塑膠袋裝的有75個口罩，是所長循管道購買，再向分局行政組報公費支應，另外交通分隊也有一盒50個的口罩存量，其他正義、健康、東區也都有3至5盒的口罩存量，也都是醫療等級，沒有爆料者所稱都是放活性炭口罩狀況。

台中市第三警分局行政組長柯俊慶說，三分局所轄有6個派出所，在武漢疫情爆發前，就有3至5盒、每盒20個的口罩存量，市警局在上月29日要求第一線警員與市民接觸要配戴口罩之後，也固定在派出所維持同等數量，因為各地口罩短缺狀況，口罩來源變成是派出所循管道與廠商購買，及市警局行政科提供兩個來源，提供口罩醫療等級，都不是活性炭的口罩，爆料者是烏龍爆料，不知三分局的實際狀況。

記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用...
記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用，數量都有3至5盒（圖為立德所）。記者陳宏睿／攝影
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記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用...
記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用，數量都有3至5盒（圖為健康所）。記者陳宏睿／攝影
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本報昨天接獲讀者爆料，台中市第三警分局的4個派出所沒有收到市警局提供的口罩。圖／...
本報昨天接獲讀者爆料，台中市第三警分局的4個派出所沒有收到市警局提供的口罩。圖／摘自臉書
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本報昨天接獲讀者爆料，台中市第三警分局的4個派出所沒有收到市警局提供的口罩。圖／...
本報昨天接獲讀者爆料，台中市第三警分局的4個派出所沒有收到市警局提供的口罩。圖／摘自臉書
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記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用...
記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用，數量都有3至5盒（圖為正義所）。記者陳宏睿／攝影
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記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用...
記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用，數量都有3至5盒（圖為東區所）。記者陳宏睿／攝影
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記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用...
記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用，數量都有3至5盒（圖為第三警分局交通分隊）。記者陳宏睿／攝影
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記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用...
記者今天實際查訪台中市第三警分局立德所、交通分隊等單位，發現都有醫療級的口罩備用，數量都有3至5盒，另外在值班台也有放置酒精（圖為立德所）。記者陳宏睿／攝影
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口罩台中市

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