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獨／找同車男乘客聊天被控騷擾 他爬車頂被高壓電擊

2020-02-03 18:27聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市伍姓男子今天下午1時許在烏日車站爬上電車車頂，遭電車線的2.5萬伏特高壓電...
高雄市伍姓男子今天下午1時許在烏日車站爬上電車車頂，遭電車線的2.5萬伏特高壓電電擊，幸好送醫後撿回一命。記者陳宏睿／翻攝
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高雄市伍姓男子今天上午搭乘台鐵通勤電車北上，今天下午1時許電車行經彰化車站時，有男性旅客通報車長，遭伍言語騷擾，車長獲報後通報彰化分駐所的警員到場協助，當時伍直說「只想找人聊聊天」，警方評估伍的談吐正常，也沒有自傷、傷人之虞，放行讓伍搭乘另輛電車繼續北上，未料行經烏日站時，伍跑出車外，爬上電車車頂，遭電車線2.5萬伏特的電力電擊，造成全身35％的燒燙傷，目前住院治療，詳細案發原因有待後續調查。

據透露，高雄市伍姓男子今天從高雄車站搭車北上欲到台中車站，途中行經彰化車站時，伍不斷的對一名同車的男旅客攀談，男乘客認為遭到伍的騷擾，因此通報車長處理，車長通知鐵路警察局彰化分駐所警員到場處理，伍被警方請下車廂在月台上調查。

當時伍的言談正常，直說「只想找人聊聊天」，同車的男乘客也表示不願追究，警方調查後認為伍沒有自傷、傷人之虞，身上也無藏有刀械等攻擊器械，因此讓伍搭乘2190次的電車繼續北上行程，並通報該電車車長多加留意，未料伍在抵達烏日車站時，突然跑出車廂，並爬上電車的車頂，過程中誤觸有2.5萬伏特電力的電車線，造成下半身有35%面積的燒燙傷。

伍被送往中山醫院大學附設醫院治療，伍就醫時意識清楚，雙手掌、鼠膝部、右大腿有35％的2至3度的燒燙傷，目前仍在燒燙傷中心的加護病房治療，院方將視伍的後續復原狀況，採取後續的清創、植皮等工作。

經初步調查，伍沒有領有身心障礙手冊，也無身心科的就醫記錄，詳細的案發原因，有待伍病情穩定後釐清。

高雄市伍姓男子今天下午1時許在烏日車站爬上電車車頂，遭電車線的2.5萬伏特高壓電...
高雄市伍姓男子今天下午1時許在烏日車站爬上電車車頂，遭電車線的2.5萬伏特高壓電電擊，幸好送醫後撿回一命。記者陳宏睿／翻攝
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