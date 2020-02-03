親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

老翁精神耗弱不慎墜谷 警民合作救回一命

2020-02-03 16:46聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投信義鄉羅娜村7旬老翁昨天離奇失蹤，家屬中午遍尋不著，緊急向警方報案，信義分局動員山警及村民沿路搜救，下午終發現老翁竟墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，老翁一度失溫奄奄一息，千鈞一髮之際警方快速動員搜救，連絡救護車送醫，挽回一命。

信義分局指出，七旬王姓老翁2月2日凌晨自家中出門散步，羅娜派出所於2月2日中午接獲民眾報案，表示老翁視力不良，平時有精神耗弱狀態，家屬平時雖特別留意，未料仍於凌晨失蹤，在各個老翁可能去處打聽未果，由於適逢寒流來襲，入夜低溫只有3度左右，擔心發生意外，因而向警方請求協尋。

羅娜所所長方光雄研判黃金救援刻不容緩，立即調度15名山警並連絡羅娜村村長廣播發動全村協尋，為掌握王姓老翁去向，警方除訪詢村民，並調閱路口監視器，兵分多路在可能範圍展開縝密搜索，沿途呼叫未獲回應，下午3點多，羅娜村村長等人在羅筆路產業道路旁發現王姓老翁躺臥山谷下方10公尺深，動彈不得，搜救人員下切山谷發現老翁氣若游絲四肢僵硬，頭部已有多處挫傷。

警民合作集結近40名搜救人員在派出所集合，眾人齊心協力將其從山谷搬運上來，由救護車送往竹山秀傳醫院救護檢查，所幸目前老翁已無生命危險，但對於如何墜落山谷的原因，警方表示由於老翁精神耗弱恍惚，尚待進一步查明，但把握救援的黃金時間，獲得家屬感恩及村民的贊許。

南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救...
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救回一命。圖／南投信義分局提供
分享
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救...
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救回一命。圖／南投信義分局提供
分享
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救...
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救回一命。圖／南投信義分局提供
分享
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救...
南投信義鄉王姓老翁清晨墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，警方快速動員搜救救回一命。圖／南投信義分局提供
分享

老翁寒流救護車

延伸閱讀

中央徵調口罩還沒來 中市救護車出勤用口罩尚足...

我首度對美採購「飛機搜救支援案」 500萬美...

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

相關新聞

無照保母顧女童10小時後頭瘀青一大塊 家長提告

2020-02-03 15:09

台鐵旅客爬上車頂遭電擊 跌落月台二級燒傷

2020-02-03 15:07

中央徵調口罩還沒來 中市救護車出勤用口罩尚足因應

2020-02-03 14:47

烏日站21歲男爬火車頂遭電擊 車長全程目睹阻止不及

2020-02-03 14:44

嘉義太保市住宅火警 消防員救災時摔斷右小腿

2020-02-03 14:40

警員高雄燈會執勤倒地 韓國瑜今上午到院慰問

2020-02-03 13:39

酒精內服殺菌？ 警副分局長突臨薑母鴨店宣導勿酒駕

2020-02-03 13:15

貪圖茂林老鷹谷美景 遊客開車陷入河床求助無門

2020-02-03 11:59

轎車違規內側右轉 重機騎士撞上骨折濺血

2020-02-03 11:25

桃園燈會人氣旺 分局長請執勤同仁「吃雞」

2020-02-03 11:14

遊客初九碼頭玩煙火 漁船起火猛燒

2020-02-03 10:51

影／醉漢錢包掉在計程車 遷怒砸警車遭壓制吃土

2020-02-03 10:30

國道紅斑馬 深夜異抖燒成廢鐵

2020-02-02 23:51

闖紅燈的撞來 她首當其衝不治

2020-02-02 23:50

酒駕把車撞爛 她骨折保住一命

2020-02-02 23:49

司機中風自撞停車 堅持回報公司再就醫

2020-02-02 23:46

夜宿公廁 街友天冷猝死

2020-02-02 23:17

苗栗1天6起火災 消防隊員奔波救火

2020-02-02 19:12

嘉義朴子溪雜草燃燒 火勢持續4小時

2020-02-02 18:24

獨／男遊民夜宿公廁躲寒流不幸暴斃 身上僅剩300元

2020-02-02 18:09

山友獨攀八通關失聯放狼煙求救 空勤直升機今成功救援

2020-02-02 16:05

澎湖跨海大橋驚傳落海 3小時尋獲20歲女已溺斃

2020-02-02 14:41

他來台探親逾期停留 微中風冒用姊夫健保卡看診被抓

2020-02-02 13:26

公車司機突癱撞站牌 車上乘客逕離丟下他一人

2020-02-02 12:49

影／情侶同居感情生變 討鑰匙烙人上演全武行

2020-02-02 12:42

闖紅燈釀車禍 高雄1女乘客送醫不治

2020-02-02 12:07

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

烏日站21歲男爬火車頂遭電擊 車長全程目睹阻止不及

2020-02-03 14:44

彰濱工業區大橋車禍1死3傷 聯結車摔橋下、重機騎士死

2020-02-03 11:04

獨／男遊民夜宿公廁躲寒流不幸暴斃 身上僅剩300元

2020-02-02 18:09

想討回9797條國安私菸 吳宗憲律師：那是花錢買的！

2020-02-03 13:19

落選議員昨放送4.2萬愛心口罩 今被調查局傳喚說明來源

2020-02-03 15:21

苗栗1天6起火災 消防隊員奔波救火

2020-02-02 19:12

合夥無牌律師事務所 「最速律師」違反律師法遭起訴

2020-02-03 12:03

電擊一瞬間！ 八年級生騷擾乘客爬火車遭電擊畫面曝光

2020-02-03 16:18

散布出現武漢肺炎確診病例 雲林警方速查3人移送法辦

2020-02-03 14:55

影／驚悚！聯結車連撞9車 1死3傷影片曝光

2020-02-03 14:42

轎車違規內側右轉 重機騎士撞上骨折濺血

2020-02-03 11:25

分手女友要索回被拍攝裸照 再次遭性侵同時被竊錄

2020-02-03 10:32

台大醫院嗜賭女書記吞316萬 高院：刑罰累加過苛

2020-02-03 13:28

他KTV廁所搞大16歲少女肚子 法官突破盲點打臉性侵

2020-02-03 13:20

台鐵旅客爬上車頂遭電擊 跌落月台二級燒傷

2020-02-03 15:07

搭虎航遭「澳」客踢椅背1小時 他打傷人判拘役20日

2020-02-03 10:14

北市租套房當香閨 男子用LINE聯繫男客、應召女性交易

2020-02-03 10:22

闖紅燈的撞來 她首當其衝不治

2020-02-02 23:50

投資餐廳倒閉挨告 「太陽花女王」二度獲不起訴

2020-02-03 12:03

中央徵調口罩還沒來 中市救護車出勤用口罩尚足因應

2020-02-03 14:47

國二少女懷孕半年被媽發現 他負責養小孩獲緩刑

2020-02-03 14:07

司機中風自撞停車 堅持回報公司再就醫

2020-02-02 23:46

囤20箱口罩 新莊某藥局遭檢調偵辦

2020-02-03 16:48

攻堅曝光！私刑凌虐脅拍道歉影片 霹靂小組逮竹聯幫4人

2020-02-03 15:24

貪圖茂林老鷹谷美景 遊客開車陷入河床求助無門

2020-02-03 11:59

國道紅斑馬 深夜異抖燒成廢鐵

2020-02-02 23:51

工人小年夜不慎墜樓亡 雇主卸責：沒雇他

2020-02-03 15:08

遊客初九碼頭玩煙火 漁船起火猛燒

2020-02-03 10:51

警員高雄燈會執勤倒地 韓國瑜今上午到院慰問

2020-02-03 13:39

男子遭尾隨連開至少8槍 幸運逃過一劫警追嫌犯

2020-02-03 13:01

網友爆料台南某藥局高價賣口罩 藥局報警控妨害名譽

2020-02-03 13:37

嘉義朴子溪雜草燃燒 火勢持續4小時

2020-02-02 18:24

鄰居種樹越界他拿鋸子修剪39棵樹 判賠償25萬多元

2020-02-03 16:10

夜宿公廁 街友天冷猝死

2020-02-02 23:17

酒駕把車撞爛 她骨折保住一命

2020-02-02 23:49

酒精內服殺菌？ 警副分局長突臨薑母鴨店宣導勿酒駕

2020-02-03 13:15

巴基斯坦男揮拳逼女子上床 法院判關8年賠30萬元

2020-02-03 14:45

無照保母顧女童10小時後頭瘀青一大塊 家長提告

2020-02-03 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top