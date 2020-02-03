老翁精神耗弱不慎墜谷 警民合作救回一命

南投信義鄉羅娜村7旬老翁昨天離奇失蹤，家屬中午遍尋不著，緊急向警方報案，信義分局動員山警及村民沿路搜救，下午終發現老翁竟墜落於產業道路旁山谷下方，適逢寒流來襲，老翁一度失溫奄奄一息，千鈞一髮之際警方快速動員搜救，連絡救護車送醫，挽回一命。

信義分局指出，七旬王姓老翁2月2日凌晨自家中出門散步，羅娜派出所於2月2日中午接獲民眾報案，表示老翁視力不良，平時有精神耗弱狀態，家屬平時雖特別留意，未料仍於凌晨失蹤，在各個老翁可能去處打聽未果，由於適逢寒流來襲，入夜低溫只有3度左右，擔心發生意外，因而向警方請求協尋。

羅娜所所長方光雄研判黃金救援刻不容緩，立即調度15名山警並連絡羅娜村村長廣播發動全村協尋，為掌握王姓老翁去向，警方除訪詢村民，並調閱路口監視器，兵分多路在可能範圍展開縝密搜索，沿途呼叫未獲回應，下午3點多，羅娜村村長等人在羅筆路產業道路旁發現王姓老翁躺臥山谷下方10公尺深，動彈不得，搜救人員下切山谷發現老翁氣若游絲四肢僵硬，頭部已有多處挫傷。