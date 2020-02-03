電擊一瞬間！ 八年級生騷擾乘客爬火車遭電擊畫面曝光

高雄市伍姓男子今天下午1時許搭乘2190次電聯車北上彰化車站時，出現騷擾乘客的行為，遭乘客通報列車長，列車長前往查看，未料下午1時15分電車抵達烏日車站時，伍在開門後跑出車廂外，並爬上車廂頂部，過程中遭列車電纜電擊，鐵路警察局、消防分隊獲報後，已將伍送往大慶中山醫院治療，伍四肢、鼠蹊部有2度燙傷面積約36%，詳細的案發經過，有待後續釐清。

據調查，伍姓男子（26歲）是高雄人，鐵路警察局台中分駐所已通知伍的家人到台中，以利後續案情釐清，家人透露伍沒有身心障礙手冊，也沒有精神疾病就醫的記錄，為何會在彰化車站出現騷擾乘客的行為，有待後續調查釐清，目前警方以派員在醫院戒護，待伍病情好轉後警詢，調查案發經過。

鐵路警察局台中分駐所調查，伍姓男子搭乘2190車次電聯車北上彰化車站時，已出現騷擾乘客的行為，列車長有前往車廂關心，隨後1時15分列車抵達烏日車站北上月台，原本坐於5車的伍突然精神亢奮，在車廂開門後衝出，跑到7車處攀爬上7車車頂，遭高壓電電傷，警消獲報到場後，將伍送大慶中山醫院治療。