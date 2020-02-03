無照保母顧幼童10小時後頭瘀青一大塊 家長提告

台中市施姓網友今天在臉書社團發文，稱上月30日將7個月大的兒子交給一名黃姓保母照料，但10多小時後接回兒子，發現兒子的頭上出現一大片瘀青，但施詢問保母，保母卻辯稱不知情，施氣得上網爆料，並到派出所提出傷害告訴；台中市豐原警分局頂街所表示，已在上月31日受理，全案將依法後續偵辦。

台中市豐原警分局頂街所表示，有關民眾於臉書社團「豐原好康聯盟」，反映豐原區黃姓保母疑似不當照顧一案，已在上月31日中午12時許受理，並依規定通報相關單位，後續將通知相關人士到案說明，以釐清案情。並呼籲市民，如有托嬰需求，一定要找有證照的合格保母和收托場所，保護自己寶貝的安全。

據查，涉案黃姓女子遭家長指控沒有保母相關證照，警方已依規定通報市府社會局等相關單位介入瞭解，黃女在接受警方詢問時，也辯稱對於男童的傷勢並不知情，全案有待後續釐清。