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無照保母顧幼童10小時後頭瘀青一大塊 家長提告

2020-02-03 15:09聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓網友今天在臉書社團發文，稱上月30日將7個月大的兒子交給一名黃姓保母照料，但10多小時後接回兒子，發現兒子的頭上出現一大片瘀青，但施詢問保母，保母卻辯稱不知情，施氣得上網爆料，並到派出所提出傷害告訴；台中市豐原警分局頂街所表示，已在上月31日受理，全案將依法後續偵辦。

台中市豐原警分局頂街所表示，有關民眾於臉書社團「豐原好康聯盟」，反映豐原區黃姓保母疑似不當照顧一案，已在上月31日中午12時許受理，並依規定通報相關單位，後續將通知相關人士到案說明，以釐清案情。並呼籲市民，如有托嬰需求，一定要找有證照的合格保母和收托場所，保護自己寶貝的安全。

據查，涉案黃姓女子遭家長指控沒有保母相關證照，警方已依規定通報市府社會局等相關單位介入瞭解，黃女在接受警方詢問時，也辯稱對於男童的傷勢並不知情，全案有待後續釐清。

台中市施姓網友今天在臉書社團「豐原好康聯盟」爆料，稱自己兒子7個月大，上月30日（初六）開工時，把兒子交給黃姓保母照料，事隔約10多個小時後，在傍晚6時許到保母家接小孩，回家後發現兒子頭部左邊整個瘀青，然後頭部也部分紅紅的，她發現當下馬上打給保母，不過保母都沒接電話，事後報完案，保母才聯絡，辯稱不知情，她十分生氣，因此上網發布訊息，提醒網友注意。

台中市施姓網友今天在臉書社團爆料，兒子疑遭黃姓保母施虐，頭部有大片瘀青。圖／摘自...
台中市施姓網友今天在臉書社團爆料，兒子疑遭黃姓保母施虐，頭部有大片瘀青。圖／摘自臉書社團豐原好康聯盟
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