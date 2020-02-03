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影／醉漢錢包掉在計程車 遷怒砸警車遭壓制吃土

2020-02-03 10:30聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市高姓男子昨天深夜11時許酒後搭乘計程車，高在北區中清路下車後，誤認為錢包失竊，通報警方到場，但高不滿警方調閱監視器的速度，遷怒警方，拿起超商擺放在騎樓的鐵椅，破壞警車的擋風玻璃，造成警車玻璃毀損破裂，警方為控制高繼續脫序行為，將高壓制在地，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

台中市第二警分局文正所在昨天深夜11時許接獲報案，北區中清路一間超商有民眾的錢包失竊，警員到場後，經查是高姓男子（40歲）懷疑自己的皮包被竊，希望警方調閱監視器。

全案經警方到場了解後，發現是高酒後搭乘計程車，在北區中清路的超商前下車，不慎將手機、皮包遺在計程車上，並非被竊。

警方向高說明超商騎樓未有監視器，現場週邊只有大樓內有監視器，請高稍微等待警方處理，警方會向該大樓調閱監視器，但高男不滿警員調閱監視器速度，一氣之下，手持超商前鐵椅毀損警車的擋風玻璃，造成警車擋風玻璃、後照鏡毀損，現場警員擔心高持續脫序行為，立即以強制力將高壓制在地，並帶回派出所詢問，全案將依妨害公務罪偵辦。

警方呼籲，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為，絕對會依法究辦，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商...
台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商鐵椅破壞警車擋風玻璃。圖／讀者提供
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台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商...
台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商鐵椅破壞警車擋風玻璃。圖／讀者提供
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台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商...
台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商鐵椅破壞警車擋風玻璃，高隨後被壓制在地。圖／讀者提供
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台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商...
台中市高姓男子酒後將錢包等物品遺落在計程車上，警方到場處理時，高遷怒警方，持超商鐵椅破壞警車擋風玻璃。圖／讀者提供
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