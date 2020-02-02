獨／男遊民夜宿公廁躲寒流不幸暴斃 身上僅剩300元

寒流來襲帶來全台低溫，高雄旗山地區深夜氣溫僅10度左右，58歲王姓男子居無定所，今早被人發現倒臥武德殿公廁，警消破門進入已無呼吸心跳，王男沒有他殺之嫌，疑因天氣太冷不幸暴斃。

今天上午9點半左右，一名女清潔工準備清潔武德殿公廁，其中一間身心障礙廁所被人鎖住打不開，在外呼喊多時不開門，女清潔工後來搬運鋁梯登高查看，赫然發現一名男子倒臥地面，大聲呼叫沒有回應。

女清潔工報警處理，警消破門而入，不過男子身體冰冷，已無呼吸心跳；男子沒有外傷，現場也沒有打鬥痕跡，經檢察官會同法醫相驗確認是心因性休克，排除他殺可能性。

警方調查，王姓男子是旗山人，育有一子一女，平日常在旗山體育場與武德殿一帶遊蕩，天天露宿街頭，隨身攜帶牙刷、牙膏與衛生紙等日用品，死時身上皮夾僅剩300元。死者兒子說，父親多年前發生車禍，此後偶爾會失去記憶，離家在外遊蕩多年，沒有債務問題，不過平日有喝酒習慣，年初三還有見面，當天要求父親返家同住被拒絕，可能天氣太冷熬不過去。