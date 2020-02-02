刑警沒口罩領？ 台中市刑大：同仁未理解配發流程

為因應武漢肺炎疫情，台中市警局要求第一線執勤同仁與民眾接觸需配戴口罩，但有台中市刑大刑警在臉書社團反映，他任職的單位沒發口罩，質疑是「假新聞」，台中市刑大行政組長朱政憲說，市刑大的防疫工作早在上月30日就開啟，也已配發口罩給外勤第一隊至第八隊及科偵隊，並由該隊主官管配發，若有出勤，就會配發口罩給同仁，針對有同仁在臉書社團反映未領到口罩一事，應屬於不理解刑大配發口罩的流程、方式所造成的誤解。

台中市刑大行政組長朱政憲說，目前市刑大有約250名內外勤同仁，外勤約有150位，口罩存量有4000個，因應武漢肺炎疫情的工作，在上月30日已展開，除固定在市刑大勤務中心配置一盒50個的口罩之外，一到八隊及科偵隊等9個外勤隊也都有配發口罩，由該隊主官管管控，若有外出辦案，與民眾接觸，就由該隊負責人發放口罩給辦案同仁使用。

朱政憲說，目前有常態性配戴口罩的單位只有勤指中心的同仁，每天該中心主管加同仁約有3至4人配戴口罩，並要求勤指中心內的值班、備勤同仁，若遇到民眾到市刑大洽公、報案，都需配合量測體溫，並以乾洗手、酒精消毒。