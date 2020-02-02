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園藝公司木材露天燃燒 濃煙危及國道駕駛視線

2020-02-02 13:56中央社 南投縣2日電

南投縣草屯鎮一家園藝公司空地堆放的木材今天突然燃燒，由於起火點靠近國道6號，濃濃煙霧一度危及駕駛人視線，最後動用挖土機開挖才完全撲滅悶燒，環保稽查員也到場查處。

南投縣草屯鎮平林里一處空地今天上午起火，由於起火位置靠近國道6號指標11公里處西向車道，火勢及濃煙一度嚴重影響行車視線，許多國道駕駛人紛紛報案，南投縣消防局派遣雙冬、草屯分隊共3輛消防車前往灌救近2小時，隊員上午10時才返隊。

起火點影響國道行車視線，交通部高速公路局中區養護工程分局除在東向、西向車道上游，透過資訊可變標誌提醒駕駛人「前有濃煙」，也派工程車到路肩警戒及巡視，火勢撲滅後，工程人員確認起火點距離國道高架橋墩及設備「有一段距離」，國道結構安全無虞。

消防隊表示，起火點位於草屯鎮平林里平林巷一家園藝景觀公司承租的空地，現場堆放大量木材等雜物，導致濃煙很大且持續悶燒，由於位置距離國道很近，很危險，首先用多條水線撲滅明顯火勢後，再協調業者利用挖土機開挖撲滅悶燒。

消防隊透露，起火點堆放的木材已多次燃燒，近幾個月已出勤3次到場打火，也多次勸告業者，但業者回應消防隊「懷疑有人亂丟菸蒂才導致火警」，詳細起火原因有待消防局火調科追查。

業者租地內木材燃燒，濃煙影響國道用路人視線恐危害行車安全，也可能造成空氣污染，消防隊前往滅火也虛耗人力，轄區警方將這起火警通報南投縣政府環境保護局，現場稽查員因無法確認誰是「點火行為人」而未開罰，告誡承租土地的業者做好自主管理。

環保局表示，若露天燃燒導致產生明顯粒狀污染物，散布空氣或他人財物，可依空氣污染防制法第32條開罰「行為人」，不論是否故意點火燃燒，此案將持續查處，也會發公文要求土地使用者做好管理。

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