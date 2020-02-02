蘇花改區間測速精算到秒 若違規收到罰單可能不只一張

蘇花改全線通車，科技執法上路，除車種辨識，取締違規闖行的機車外，預計清明節連假過後，將首度啟動區間測速。

區間測速要怎麼取締？

宜蘭縣政府警察局表示，蘇花改區間測速設在隧道裡，就是東澳隧道，還有觀音與谷風隧道。

警方舉例，區間測速是用路程距離與行車時間來換算，蘇花改以限速60公里，換算平均1分鐘可行駛1公里，如果通過一座長3公里的隧道，應該要花3分鐘以上，若是低於3分鐘，如果是2分鐘，一定是超速，科技執法系統可以換算超速多少？據以開單舉發。

區間測速上線測試中，以今天（2日）上午6點30分13秒，一輛小客車從南澳谷風隧道南下137公里又295公尺處，到141公里又158公尺處，距離長4163公尺，到達時間是上午6點33分26秒，總共花了193秒，換算下來，平均車速是每小時78公里，即超過限時60公里，區間測速上路啟用，就會被取締開罰。

而蘇花改到底多少公里算一個區間？

警方表示，還待決定，屆時會標示區間測速的起點與終點，目前依科技執法儀器設置分布，東澳隧道南北向2組、觀音隧道南北向6組、谷風隧道南北向2組，總共10組，設在出入口，因此，整條長3.4公里的東澳隧道可為一個區間，而觀音加谷風隧道長12.6公里，則可以分為1個到3個區。