影／粗工求溫飽專偷熱水器 一晚連偷5台被逮

台中市第二警分局立人所去年偵辦黃姓男子涉嫌行竊熱水器案，當時黃涉嫌行竊9台熱水器，2度被查獲移送台中地檢署，未料黃仍未學到教訓，去年底至今年初，警方又陸續接獲報案有熱水器失竊，警方早已鎖定黃涉案，今天凌晨2時許，警員黃政瀚下班時，眼尖發現黃推著手推車準備銷贓，順利查獲，並起出黃剛得手的5台熱水器，全案警詢後將依竊盜罪嫌移送法辦。

台中市第二警分局立人所調查，黃姓男子（47歲）在今天凌晨2時許，徒步推著手推車，台中市北區中清路、健行路一帶出沒，沿途尋找有裝設戶外熱水器的透天厝行竊，一個晚上就得手5台熱水器，恰巧立人所警員黃政瀚下班時眼尖發現，尾隨並通報支援警力到場，順利查獲。

黃擔任粗工，居無定所，沒有交通工具，只是推著一輛手推車四處行竊，警方研判黃過去曾做過裝設、拆卸熱水器的工作，才能如此熟練，再短時間內卸下熱水器後銷贓，據查，黃以每台熱水器300元的價格銷贓牟利。