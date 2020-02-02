親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

湖北外最嚴重疫情！240例確診 溫州半封城、居民限制外出

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

影／粗工求溫飽專偷熱水器 一晚連偷5台被逮

2020-02-02 10:27聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局立人所去年偵辦黃姓男子涉嫌行竊熱水器案，當時黃涉嫌行竊9台熱水器，2度被查獲移送台中地檢署，未料黃仍未學到教訓，去年底至今年初，警方又陸續接獲報案有熱水器失竊，警方早已鎖定黃涉案，今天凌晨2時許，警員黃政瀚下班時，眼尖發現黃推著手推車準備銷贓，順利查獲，並起出黃剛得手的5台熱水器，全案警詢後將依竊盜罪嫌移送法辦。

台中市第二警分局立人所調查，黃姓男子（47歲）在今天凌晨2時許，徒步推著手推車，台中市北區中清路、健行路一帶出沒，沿途尋找有裝設戶外熱水器的透天厝行竊，一個晚上就得手5台熱水器，恰巧立人所警員黃政瀚下班時眼尖發現，尾隨並通報支援警力到場，順利查獲。

黃擔任粗工，居無定所，沒有交通工具，只是推著一輛手推車四處行竊，警方研判黃過去曾做過裝設、拆卸熱水器的工作，才能如此熟練，再短時間內卸下熱水器後銷贓，據查，黃以每台熱水器300元的價格銷贓牟利。

台中市第二警分局立人所長范姜崇哲表示，黃在去年已涉嫌多起熱水器竊案，遭移送法辦，未料黃沒有學到教訓，去年底至今年初又繼續犯案，早被警方鎖定，今天凌晨黃行竊後被同仁發現，進而順利查獲。黃在去年間就涉嫌偷走9台熱水器，犯案地點遍及北區、西區、西屯區，去年12月底至今年1月初又陸續接獲6位市民報案稱熱水器失竊，全案清查後將依法送辦

台中市黃姓男子今天凌晨2時許涉嫌行竊5台熱水器，遭眼尖的下班警員發現，進而查獲。...
台中市黃姓男子今天凌晨2時許涉嫌行竊5台熱水器，遭眼尖的下班警員發現，進而查獲。圖／讀者提供
分享
台中市黃姓男子今天凌晨2時許涉嫌行竊5台熱水器，遭眼尖的下班警員發現，進而查獲。...
台中市黃姓男子今天凌晨2時許涉嫌行竊5台熱水器，遭眼尖的下班警員發現，進而查獲。圖／讀者提供
分享
台中市黃姓男子今天凌晨2時許涉嫌行竊5台熱水器，遭眼尖的下班警員發現，進而查獲。...
台中市黃姓男子今天凌晨2時許涉嫌行竊5台熱水器，遭眼尖的下班警員發現，進而查獲。圖／讀者提供
分享

延伸閱讀

媽媽洗澡倒臥浴室 一家四口疑一氧化碳中毒送醫

全台低溫來襲 消防署呼籲禦寒時要注意「無形殺...

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 周六晚間影響最...

苗栗傳統市場行竊 女慣竊再現身遭店員認出報警

相關新聞

9年車齡BMW紅斑馬 不明原因國道火燒車

2020-02-02 10:21

貨櫃車又翻了！ 台62甲四腳亭往62匝道封閉搶救

2020-02-02 10:48

影／撞倒機車拍拍灰塵裝沒事 轉彎疏忽女車主吃罰單

2020-02-02 09:24

酒駕女子自撞車毀人骨折 消防員：命大

2020-02-02 09:21

西濱快速路車禍轎車撞到「撕裂般」 女駕駛意識清楚

2020-02-02 02:39

機車被撞爛 他即時滾開

2020-02-02 00:51

完登百岳 獨攀八通關古道失聯

2020-02-02 00:44

北市男子自家陽台抽菸差點燒了家 警消緊急疏散19人

2020-02-02 00:06

獨／詐騙集團鎖定半導體公司 差一個字母遭坑千萬元

2020-02-01 23:36

開車到紫南宮拜拜 跟導航走卻迷路 警闢路救出

2020-02-01 23:34

好貴！白色法拉利自撞路邊3車 車毀零件散落

2020-02-01 22:53

台南交通大執法 白河警分局告發30件未戴安全帽佔一半

2020-02-01 19:21

中年男持刀刺傷9旬祖母 再跑出家門攻擊行人

2020-02-01 17:45

冒寒風執燈會勤務 高雄1警員執勤中突然腦出血

2020-02-01 17:40

外孫女婿來電借15萬 老翁赴喪禮遇本人驚覺受騙

2020-02-01 16:30

影／導航惹禍！拜完紫南宮迷航受困私人果園 員警搬石開路

2020-02-01 16:18

6旬男獨攀八通關古道失聯 救難人員冒低溫上山搜救

2020-02-01 16:15

醉男持刀揮舞 金門警用「秘密武器」成功壓制逮捕

2020-02-01 14:58

台南中華路交通違規「大執法」 首日上午取締百件

2020-02-01 14:50

誤踩油門惹禍！台北市61歲婦人要賠3433萬

2020-02-01 14:46

林口男對岸返台呼吸會喘 對診所暴力、未自隔離恐受罰

2020-02-01 13:04

男子幸運逃出火燒車 虎尾大橋驚魂3車相撞起火

2020-02-01 12:57

新北林口一中年男子憂感染武漢肺炎 闖診所施暴後逃離

2020-02-01 12:25

疑赴陸男子出現呼吸道症狀 情緒失控推打護理人員

2020-02-01 12:00

關渡橋轎車失控擦撞護欄 又反彈撞爛路過機車

2020-02-01 11:29

精障女失蹤2天從桃園走到台北 警驚她毫無盤纏助她返家

2020-02-01 10:58

春節過後基隆警方要大執法 鎖定6大違停熱區加強告發

2020-02-01 10:44

影／吸K菸闖中橫便道連撞5車 飆速撞禮儀車被逮

2020-02-01 10:42

100公斤肥仔苦練3年成肌肉捍警 他健身奪冠是警界之光

2020-02-01 10:29

媽媽洗澡倒臥浴室 一家四口疑一氧化碳中毒送醫

2020-02-01 10:24

尷尬！尋仇砸錯車 警速逮4嫌

2020-02-01 10:14

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

散布民進黨低價買口罩高價賣 工人被逮驚：這麼嚴重

2020-02-01 12:16

通緝犯找人抓警酒駕 透露地點的人竟是組長級警官

2020-02-01 15:35

誤踩油門惹禍！台北市61歲婦人要賠3433萬

2020-02-01 14:46

再創新高 桃機昨查獲出口口罩53,955片

2020-02-01 13:27

已婚上尉軍官偷吃女兵 還讚她「胸型好漂亮」

2020-02-01 16:25

冒寒風執燈會勤務 高雄1警員執勤中突然腦出血

2020-02-01 17:40

6旬男獨攀八通關古道失聯 救難人員冒低溫上山搜救

2020-02-01 16:15

遭爆一盒口罩賣1500元 台南藥局反告網友妨害名譽

2020-02-01 14:14

新北林口一中年男子憂感染武漢肺炎 闖診所施暴後逃離

2020-02-01 12:25

獨／詐騙集團鎖定半導體公司 差一個字母遭坑千萬元

2020-02-01 23:36

人夫硬上女同事2次 拿3000元想打發和解

2020-02-01 17:52

妙齡女被前男友逼睡覺愛愛 想開溜不敵睡魔慘遭硬上

2020-02-01 20:00

林口男對岸返台呼吸會喘 對診所暴力、未自隔離恐受罰

2020-02-01 13:04

租屋慘成「冰屍凶宅」價暴跌 房東求償315萬 法官判准

2020-02-01 14:19

男子幸運逃出火燒車 虎尾大橋驚魂3車相撞起火

2020-02-01 12:57

不知在美國、中國重婚是犯罪？他擁2妻刑責確定了

2020-02-01 18:37

疑赴陸男子出現呼吸道症狀 情緒失控推打護理人員

2020-02-01 12:00

醉男持刀揮舞 金門警用「秘密武器」成功壓制逮捕

2020-02-01 14:58

獨／電梯維修員拐八歲男童車震 手機內百張裸照

2020-02-01 11:21

西濱快速路車禍轎車撞到「撕裂般」 女駕駛意識清楚

2020-02-02 02:39

好貴！白色法拉利自撞路邊3車 車毀零件散落

2020-02-01 22:53

大年初七仍聚賭！鐵皮屋外停滿機車露餡 警方逮8賭客

2020-02-01 15:36

台南交通大執法 白河警分局告發30件未戴安全帽佔一半

2020-02-01 19:21

台南中華路交通違規「大執法」 首日上午取締百件

2020-02-01 14:50

關渡橋轎車失控擦撞護欄 又反彈撞爛路過機車

2020-02-01 11:29

男發酒瘋大鬧台鐵新營站 遭警方持辣椒水制止罰5000元

2020-02-01 22:27

外孫女婿來電借15萬 老翁赴喪禮遇本人驚覺受騙

2020-02-01 16:30

北市男子自家陽台抽菸差點燒了家 警消緊急疏散19人

2020-02-02 00:06

影／導航惹禍！拜完紫南宮迷航受困私人果園 員警搬石開路

2020-02-01 16:18

1個英文字母 害公司慘虧千萬

2020-02-02 00:41

同居男友竟對女兒伸狼爪 一審被判1年8月徒刑

2020-02-02 00:13

中年男持刀刺傷9旬祖母 再跑出家門攻擊行人

2020-02-01 17:45

米奇大戰毛怪 酒醒才知將友人誤認仇人打到頭破血流

2020-02-01 13:06

影／撞倒機車拍拍灰塵裝沒事 轉彎疏忽女車主吃罰單

2020-02-02 09:24

完登百岳 獨攀八通關古道失聯

2020-02-02 00:44

各地頻傳武漢肺炎不實謠言 調查局啟動專案開始嚴查

2020-02-01 15:54

國小老師酒駕被逮 公懲會判降級改敘

2020-02-01 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top