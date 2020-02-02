影／撞倒機車拍拍灰塵裝沒事 轉彎疏忽女車主吃罰單

台中市南區陳姓男子在去年12月11日間，停放在南區忠孝路巷內的電動機車疑遭人毀損，車身有明顯刮痕，報警協查。警方透過監視器，發現是郭姓女子駕駛一輛休旅車從停車場右轉時，轉彎角度未掌控好，碰撞到陳的機車，造成陳機車倒地。警方透過監視器發現，郭女發現肇事後，還將陳機車牽起，並拍掉機車上毀損的灰塵，隨後開車離開，警方認定違規事證明確，依法告發。

台中市第三警分局交通分隊在去年12月11日晚間7時許獲報，陳姓男子（32歲）停在南區忠孝路巷內的電動機車的車身有刮痕，疑遭人毀損，警方調閱監視器後，才發現陳的機車並非遭有心人士毀損，而是郭姓女子（38歲）駕駛休旅車轉彎時，不慎碰撞陳機車，陳機車倒地後，郭女將機車牽起後，就隨即離開，沒有留下任何聯絡方式。

警方循線通知郭女到交通分隊說明，郭女辯稱當的確撞擦到1輛機車，自己下車將機車扶起來，當下沒有報案。