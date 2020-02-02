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影／撞倒機車拍拍灰塵裝沒事 轉彎疏忽女車主吃罰單

2020-02-02 09:24聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區陳姓男子在去年12月11日間，停放在南區忠孝路巷內的電動機車疑遭人毀損，車身有明顯刮痕，報警協查。警方透過監視器，發現是郭姓女子駕駛一輛休旅車從停車場右轉時，轉彎角度未掌控好，碰撞到陳的機車，造成陳機車倒地。警方透過監視器發現，郭女發現肇事後，還將陳機車牽起，並拍掉機車上毀損的灰塵，隨後開車離開，警方認定違規事證明確，依法告發。

台中市第三警分局交通分隊在去年12月11日晚間7時許獲報，陳姓男子（32歲）停在南區忠孝路巷內的電動機車的車身有刮痕，疑遭人毀損，警方調閱監視器後，才發現陳的機車並非遭有心人士毀損，而是郭姓女子（38歲）駕駛休旅車轉彎時，不慎碰撞陳機車，陳機車倒地後，郭女將機車牽起後，就隨即離開，沒有留下任何聯絡方式。

警方循線通知郭女到交通分隊說明，郭女辯稱當的確撞擦到1輛機車，自己下車將機車扶起來，當下沒有報案。

根據監視器影像，郭女從事故地點旁的停車場開出右轉，不慎擦撞陳的電動機車後，郭女下車將機車牽起，還探頭檢視車損，拍掉機車沾上的灰塵後沒有報警，反而是環顧四周後再次上車離去，警方認定郭女違反道路交通管理處罰條例的事證明確，今依規定告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市陳姓男子的電動機車在去年12月11日遭郭姓女子的休旅車擦撞，陳機車有明顯刮...
台中市陳姓男子的電動機車在去年12月11日遭郭姓女子的休旅車擦撞，陳機車有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝
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台中市郭姓女子在去年12月11日在南區忠孝路巷內擦撞一輛機車後離開，車身有擦撞痕...
台中市郭姓女子在去年12月11日在南區忠孝路巷內擦撞一輛機車後離開，車身有擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市郭姓女子在去年12月11日在南區忠孝路巷內擦撞一輛機車，郭女下車將機車牽起...
台中市郭姓女子在去年12月11日在南區忠孝路巷內擦撞一輛機車，郭女下車將機車牽起，還拍掉機車上的灰塵，隨後佯裝無事離開。記者陳宏睿／翻攝
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台中市郭姓女子在去年12月11日在南區忠孝路巷內擦撞一輛機車，郭女下車將機車牽起...
台中市郭姓女子在去年12月11日在南區忠孝路巷內擦撞一輛機車，郭女下車將機車牽起，還拍掉機車上的灰塵，隨後佯裝無事離開。記者陳宏睿／翻攝
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