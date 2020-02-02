西濱快速路車禍轎車撞到「撕裂般」惨 女駕駛意識清楚

西濱快速道路清水區路段昨晚發生車禍，轎車疑似自撞，整輛車幾乎體無完膚，車像被撕裂，從中間撕開，消防隊員救出受困女駕駛，她生命徵象穩定，仍有意識，送醫急救。

昨晚10點43分，台中市消防局獲報，西濱快速道路北上150.5K處，在台中市清水區路段車禍救助案，現場一輛轎車自呈現被「撕裂」狀態。

清水和梧棲分隊的消防人員到場，以救助器材破壞，將受困車內的36歲女性駕駛救出送醫，消防人員說，幸好她仍有意識、生命徵象穩定，清水消分隊在臉書上提醒，請大家開車務必小心。

拖吊車的老闆到場，也說他沒看過車禍現場，車子像是被扒開的。