獨／詐騙集團鎖定半導體公司 差一個字母遭坑千萬元

詐騙集團瞄準企業端，鎖定新竹一間半導體公司，上月中旬侵入內部員工電腦，針對正在進行交易的電子郵件，偽造類似的郵件地址，在攏長的外國廠商端電子郵件網址中間多加一個英文字母，魚目混珠騙過半導體公司員工，分兩次將36萬多元美金（相當台幣1千多萬元）轉帳付款，該半導體公司以為生意成交，卻遲未收到貨，經確認才驚覺僅因一個英文字母，公司已遭坑千萬元，全案警方已受理偵辦。

警方初步研判，該案件屬於「企業電子郵件詐騙」，通常詐騙集團會鎖定常與外國廠商、客戶接洽往來的企業公司，找來駭客侵入企業電子郵件，潛伏一段時間後，確認企業正與外國廠商或客戶談合約，就運用時間緊迫、不同國家會有時差，無法立即聯繫確認等特性，用以假亂真的電子郵件進行詐騙。

交易款項早就匯給廠商了，卻一直沒收到貨？該間半導體公司內部員工向警方報案，稱公司平時都以電子郵件與國外供應廠商聯繫，多年合作都很順利，有一筆訂單正由公司與廠商詳談價格，雙方還未達成共識，不料上月中旬公司忽然接獲廠商的電子郵件通知，對方答應用較低一些的價格接公司的訂單，不過需要盡快將款項匯出。

公司員工不疑有他，立刻分兩次將美金36萬多元匯款至廠商在電子郵件中指定的銀行帳戶，匯款交易後卻遲未收到貨，起初以為是廠商出貨發生問題，事後雙方確認多次，才發現遭詐。

半導體公司內部員工說，經財務經理比對，雙方原來都使用特定電子郵件信箱聯繫，後來廠商表明願意用較低價格接公司訂單的電子郵件信箱，網址的中段，竟多出一個英文字母n，僅因一個英文字之差，就讓公司蒙受千萬損失，因此向警方報案，若查出嫌犯，公司必定會追究到底，將提出刑事詐欺罪與民事損害賠償告訴。