好貴！白色法拉利自撞路邊3車 車毀零件散落

桃園市中壢區今天下午約4點30分，一名38歲黃姓駕駛開白色法拉利行經中壢洽溪路時，疑似因不熟悉路況且車速較快，不慎失控衝撞3台停在路邊的汽車，車頭全毀，零件散落，無任何人員傷亡，警方獲報到場後，確認黃男酒測值為零，詳細車禍原因還有待調查。

警方表示，黃男當時駕車行經洽溪路往公園路方向，黃男稱因不熟悉路況且車速較快，才會失控撞擊停在路旁的BMW、TOYOTA休旅車及馬自達CX3等3台汽車。