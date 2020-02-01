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好貴！白色法拉利自撞路邊3車 車毀零件散落

2020-02-01 22:53聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區今天下午約4點30分，一名38歲黃姓駕駛開白色法拉利行經中壢洽溪路時，疑似因不熟悉路況且車速較快，不慎失控衝撞3台停在路邊的汽車，車頭全毀，零件散落，無任何人員傷亡，警方獲報到場後，確認黃男酒測值為零，詳細車禍原因還有待調查。

警方表示，黃男當時駕車行經洽溪路往公園路方向，黃男稱因不熟悉路況且車速較快，才會失控撞擊停在路旁的BMW、TOYOTA休旅車及馬自達CX3等3台汽車。

經警方至場了解後，確認駕駛無酒駕情事，將持續調閱周邊監視器追查有無違反相關道路交通管理法規，確切了解釀禍原因。警方也呼籲用路人應注意路況並減速慢行，以維護行車安全。

桃園市中壢區今天下午約4點30分，一名38歲黃姓駕駛開白色法拉利行經中壢洽溪路時...
桃園市中壢區今天下午約4點30分，一名38歲黃姓駕駛開白色法拉利行經中壢洽溪路時，疑似因不熟悉路況且車速較快，不慎失控衝撞3台停在路邊的汽車。記者高宇震／翻攝
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桃園市中壢區今天下午約4點30分，一名38歲黃姓駕駛開白色法拉利行經中壢洽溪路時...
桃園市中壢區今天下午約4點30分，一名38歲黃姓駕駛開白色法拉利行經中壢洽溪路時，疑似因不熟悉路況且車速較快，不慎失控衝撞3台停在路邊的汽車。記者高宇震／翻攝
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法拉利車禍

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