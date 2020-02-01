台南交通大執法 白河警分局告發30件未戴安全帽佔一半

台南市政府警察局白河分局今天同步交通大執法，攔查告發23件及逕舉7件，合計30件，未戴安全帽14件、違停7件、未依規定二段式左轉5件，闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛、未打方向燈各1件。

白河警分局分析轄內交通事故肇事特性與因素，自108年8月起即，陸續實施「闖紅燈」、「超速違規」及「違規停車零容忍」等專案性大執法，以逐漸改善用路人違規習慣並降低交通事故。

白河分局分析108年1月至11月交通事故，發現機車交通事故受傷649人中，未戴安全帽佔其中44人（佔比7%)，未戴安全帽發生交通事故往往造成嚴重受傷，白河分局配合警察局推出「因地制宜」交通執法專案，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。

白河分局指出，將加強白河區示範道路中山路段及易肇事路口之違規取締，妥適規畫高見警率之執法勤務，如巡邏勤務結合重點路口守望，期能逐步改正民眾用路習慣，有效防制交通事故，維護用路人的安全與維持交通秩序。