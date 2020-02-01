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越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

中年男持刀刺傷9旬祖母 再跑出家門攻擊行人

2020-02-01 17:45聯合報 記者李奕昕／新北即時報導

陳姓男子精神狀態不穩，清晨在新北市汐止區住處持水果刀刺傷祖母及姊姊，2人被送醫沒有生命危險，他動手後跑出家門拉扯林姓女行人，警方趕到將他強制送醫，依傷害罪嫌究辦。

警方調查，陳姓男子（45歲）無業，與祖母（93歲）及姊姊（47歲）同住茄苳路，因精神狀態不穩，平常定期就醫，犯後稱照顧祖母情緒失控。

今天清晨近6點，陳在家持水果刀攻擊，其祖母的背部及大腿共受4處穿刺傷及割傷，姊姊的左手背也被劃傷1刀，兩人報案後被送醫治療。

陳動手後跑到屋外拉扯行經的林姓婦人（79歲），被民眾架開控制行動，林沒有大礙，警方到場將陳帶回派出所後強制送醫，將待他情緒穩定詢問釐清。

陳姓男子在住處持水果刀刺傷祖母及姊姊，再跑出家門拉扯女行人，警方趕到將他強制送醫...
陳姓男子在住處持水果刀刺傷祖母及姊姊，再跑出家門拉扯女行人，警方趕到將他強制送醫。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子在住處持水果刀刺傷祖母及姊姊，再跑出家門拉扯女行人，警方趕到將他強制送醫...
陳姓男子在住處持水果刀刺傷祖母及姊姊，再跑出家門拉扯女行人，警方趕到將他強制送醫。記者李奕昕／翻攝
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汐止傷害罪

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