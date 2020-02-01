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影／導航惹禍！拜完紫南宮迷航受困私人果園 員警搬石開路

2020-02-01 16:18聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

許姓男子日前到紫南宮拜拜，想要前往民間交流道時，深信導航導致迷路於濁水溪河岸道路，誤入私人農場園區內，轄區警方靠著他口述位置循線找到他所在地，但因員警無法聯繫到園主，協助搬移路邊大石頭開路，才讓許男成功脫困。

許姓男子在農曆春節大年初二晚間6點多從南投竹山鎮指南宮離開要前往名間交流道，準備到新竹，跟著導航卻被帶進一片果園中，找不到方向離開，許男想從原路離開，卻發現私人農場周邊鐵柵欄皆關閉並上鎖，受困於內進退不得，先向南投竹山所報案，表示位在「桃花源休憩園區」附近，但無法提供確切位置，該處過濁水溪，竹山所來電請源泉派出所協助找尋受困民眾位置。

源泉派出所副所長劉修碩、警員卓佑興晚間10點多趕赴濁水溪河岸道路沿路尋找，終在彰化縣、南投縣交界處河岸道路旁發現許男所駕駛車輛的車燈光影，觀察周遭尋找相關資訊後請值班聯繫該私人農場園主，卻無法取得聯繫。

劉修碩研判該處地形後，移動路邊大石頭，開闢一條小路並指揮許男從小路離開，脫困後再協助他前往彰雲大橋並告知如何正確前往名間交流道。

源泉派出所長陳慶堂指出，許男受困區域一帶為果園，也是轄區同仁巡邏重點，但該區域路徑小，夜間視線不佳，連在地人都可能迷路。

田中分局長鄭頴聰表示，民眾行走在不熟識的山區道路或是產業道路，就應盡快原路返回，以免路況不熟發生意外，附近如有台電電線桿，可利用電線桿上的電桿編號向警方報案，有助找到相關位置，民眾也可利用「110視訊報案」或是「警政服務」APP內的功能選項，警方也可立即得知所在位置。

許姓男子深信導航受困果園，員警協助脫困。記者林敬家／翻攝
許姓男子深信導航受困果園，員警協助脫困。記者林敬家／翻攝
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