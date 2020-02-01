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6旬男獨攀八通關古道失聯 救難人員冒低溫上山搜救

2020-02-01 16:15聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣消防局今天接獲通報有民眾登山失聯，組成救難隊，冒低溫搭機上山，展開救援任務...
花蓮縣消防局今天接獲通報有民眾登山失聯，組成救難隊，冒低溫搭機上山，展開救援任務。圖／花蓮縣消防局提供
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一名61歲何姓男子上月23日從南投入山，獨攀八通關古道，原定昨天下山，但上月25日下午與家人通電話後，就此失聯，超過原定下山時間仍沒有音訊。花蓮縣消防局收到通報，今已請求黑鷹直升機載送7名救難人員，冒著山區低溫甚至積雪，入山展開艱艱的搶救任務。

據了解，何姓男子原本參加登山團要爬八通關古道，但因登山團取消，他上月23日獨自從南投東埔入山，2天後的25日下午2時最後一次與家人聯絡，並說1月31日會從花蓮卓溪鄉的瓦拉米古道下山，但到原定下山時間，仍無音訊。家屬今早通報台中市消防局，轉報花蓮消防局展開搜救。

花蓮縣消防局第三大隊大隊長呂冠辰說，何姓登山客目前失聯中，只知道最後一次通訊位置在卓溪鄉山區的托馬斯前方6公里處紮營，救難人員向原登山團查詢，發現原定路線預計在沿線的土葛崩壁附近泡溫泉，因土葛崩壁附近較常有登山客迷途，也因崩壁存在墜落風險，因此鎖定土葛崩壁為搜救熱區。

呂冠辰表示，該處距最近登山口走路要3天，因今天獲報時山區天候已轉變，氣候條件不佳，且較高處的大水庫山屋尚有積雪，決定今天先將消防人員、玉山國家公園警察隊，林務局、南安國家公園巡山員組成的7人搜救小組，由直升機載運到較低的大分山屋，往上搜救，明天氣候轉佳，再請求直升機載運消防人員及山域義消共5人到大水庫山屋，由上往下搜尋，雙向夾擊尋人，希望趕快找到這名失聯山客。

花蓮縣消防局今天接獲通報有民眾登山失聯，組成救難隊，冒低溫搭機上山，展開救援任務...
花蓮縣消防局今天接獲通報有民眾登山失聯，組成救難隊，冒低溫搭機上山，展開救援任務。圖／花蓮縣消防局提供
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花蓮縣消防局今天接獲通報有民眾登山失聯，組成救難隊，冒低溫搭機上山，展開救援任務。圖／花蓮縣消防局提供
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玉山國家公園低溫

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