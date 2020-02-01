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醉男持刀揮舞 金門警用「秘密武器」成功壓制逮捕

2020-02-01 14:58聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

1名陳姓男子日前因喝醉在家附近持刀揮舞並攻擊推倒親友，民眾見狀趕緊報警，警方到場後，陳姓男子還以「三字經」辱罵到場處置的員警，還聽聞員警要將他帶回所裡，就跟員警發生扭打，員警趕緊使用「秘密武器」警用配備辣椒水，噴灑該男子顏面，讓他失去攻擊能力，隨即將他壓制逮捕，過程中造成1名員警手指挫傷，另名員警遭掌摑臉部受傷，全案依刑法妨害公務案移送福建金門地方檢察署偵處。

金湖分局金湖派出所所長謝承宏今天表示，在過年期間，接獲民眾報案指稱，有酒醉男持刀揮舞恐嚇，讓他相當害怕，金湖派出所接獲報案後，立即調派線上警網前往馳援，2名年輕的員警到場後，發現該名男子全身散發濃厚酒味且情緒不穩，除了以「三字經」言語咆哮員警外，期間也不斷以不堪入耳的言語辱罵在場民眾及飆罵員警。

2名員警試圖安撫他的情緒及勸阻不當舉動都無效，為避免陳姓男子因情緒失控，傷害無辜民眾，員警立即使出警用配備辣椒水，朝男子臉上噴灑，讓他失攻擊能力，但該男子遭「辣椒水」噴灑後仍極力反抗，員警遂施用強制力實施逮捕。

據附近民眾表示，這名家住金湖地區陳姓男子，年約30多歲，無業平常就常愛喝酒，有時一喝醉，就會有飆罵咆哮的行為，是鄰里間的「頭痛人物」，此次民眾也是大過年看他又在鬧事，忍無可忍，才會報警處理。

得知2員警都受輕傷，仍不畏暴力威脅，成功將嫌犯壓制帶回，金門縣警察局局長張國雄獲悉後，日前特別慰問到分局慰問辛苦執勤員警，並對於此案因公受傷之員警處理事故勇於任事，果敢斷然使用配發應勤裝備，有效防制憾事發生，表示肯定。

金湖分局長黃維章也表示，警政署最近增列「防護型噴霧器」為應勤裝備，讓員警依法執行職務，遭受強暴、脅迫、抗拒或其他事實需要，在口頭警告仍不聽從，得以使用，除了能有效排除現場立即危害，並可保護民眾及自身執勤安全，有效提升警察執勤效能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民風純樸的金門，金湖地區日前發生有醉男持刀揮舞的事件，2名年輕員警發揮初生之犢精...
民風純樸的金門，金湖地區日前發生有醉男持刀揮舞的事件，2名年輕員警發揮初生之犢精神，成功處理事故，並將嫌犯帶回，金門縣警察局局長張國雄（左三）日前也專程到金湖分局慰問員警。圖／警方提供
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警察金門妨害公務

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